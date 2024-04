Już w najbliższą sobotę odbędzie się nasza akcja „Bądź eko na wiosnę”. Rozdamy 1500 sadzonek

Na placu przed Centrum Handlowym Focus Bydgoszcz będziemy rozdawać rośliny doniczkowe. Przygotowaliśmy ich aż 1500. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11, potrwa do wyczerpania zapasów lub do godz. 16.

Już w najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszej ekologicznej akcji „Bądź eko na wiosnę”.

Podczas zeszłorocznej akcji na wiosnę, mieszkańcy odwiedzili nas licznie. Zebraliśmy ponad 100 000 nakrętek i niemal 2 000 butelek. Cieszymy się, że wspólnie możemy poszerzać świadomość na temat ratowania planety oraz przyczyniać się do polepszania jej stanu. Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie. Już w najbliższy weekend cegiełkę do walki o czyste środowisko może ponownie dołożyć każdy z Was. Zapraszamy!

REGULAMIN AKCJI