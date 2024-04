„Bądź eko na wiosnę”. Tak było w weekend w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia

W sobotę, 13 kwietnia nasza redakcja zorganizowała kolejną edycję akcji „Bądź eko na wiosnę”. Przed Centrum Handlowym Focus Bydgoszcz rozdawaliśmy mieszkańcom rośliny doniczkowe. Na uczestników wydarzenia czekało w sumie 1500 sadzonek. Aby otrzymać roślinę, trzeba było przynieść plastikowe odpady. Już 20 nakrętek lub 10 zużytych butelek wystarczyło, aby odebrać od nas jedną sadzonkę. Za oddanie od 21 do 30 butelek lub od 31 do 60 nakrętek wręczaliśmy dwie sadzonki. Trzy rośliny mogły otrzymać te osoby, które oddały nam 31-40 butelek lub 61-100 nakrętek. Jeden uczestnik akcji mógł dostać maksymalnie cztery sadzonki - taką liczbę roślin wręczaliśmy za co najmniej 41 butelek lub 101 nakrętek.

- Po raz kolejny wzięłam udział w ekologicznej akcji "Expressu". Przyniosłam plastikowe nakrętki, żeby dostać roślinę dla mojego wnuka, któremu zależy na posadzeniu jej w przydomowym ogrodzie. Wcześniej już sadził rośliny z poprzednich edycji akcji "Bądź eko" - mówi pani Bożena z Bydgoszczy.