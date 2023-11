Apel o niedokarmianie dzikich gołębi. Problem estetyczny, chorobowy i nie tylko

– Ocenia się, że pojedynczy osobnik (gołąb) wytwarza w ciągu roku ok. 12 kilogramów odchodów . Odchody gołębi budzą zastrzeżenia nie tylko ze względów estetycznych, ale także z uwagi na możliwe uszkodzenia i niszczenie elementów konstrukcyjnych budynków, a w efekcie pogorszenie ich stanu technicznego, co powoduje konieczność prowadzenia prac remontowych i związanych z tym nakładów finansowych – informuje spółdzielnia.

– To apel, który otrzymaliśmy od Urzędu Miasta Bydgoszczy. Powieliliśmy go na naszym terenie, bo jak najbardziej się z nim zgadzamy. Takie komunikaty pojawiły się także w innych spółdzielniach. Gołębie radzą sobie bez nas, a dokarmianie ich, raz ze zaśmieca teren, a dwa powoduje, że się nadmiernie rozmnażają, powodując szereg dodatkowych problemów – tłumaczy „Expressowi Bydgoskiemu” Grzegorz Dudziński, prezes RSM „Jedność”.

Dodatkowym argumentem przeciwko dokarmianiu jest fakt, że powoduje to wzrost populacji gołębi, a to przyczynia się do większych zanieczyszczeń oraz zwabienia insektów czy szczurów. Prezes RSM „Jedność” przyznaje, że trafiają do nich uwagi dotyczące konkretnych adresów, gdzie problem bywa większy.