Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Bydgoszczy czeka na nowego prezesa

Odwoływanie członków zarządu w spółdzielniach to kompetencja Rady Nadzorczej. Zwróciliśmy się więc do Rady Nadzorczej RSM „Jedność” z kilkoma pytaniami. Zapytaliśmy o to, jakie były powody odwołania Grzegorza Dudzińskiego oraz ilu członków RN głosowało „za”, „przeciw” lub wstrzymało się od głosu. Chcieliśmy dowiedzieć się również, kiedy zostanie powołany nowy prezes.

- Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Bydgoszczy podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa zarządu na podstawie § 91 ust. 2 Statutu. Uchwała została wywieszona na tablicy w siedzibie RSM „Jedność” - odpowiedziała nam Ewelina Baran, przewodnicząca RN.

Przepis ten określa, że do zakresu działania RN należy wybór, powoływanie i odwoływanie członków zarządu: w tym prezesa, zastępcy prezesa, członka zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzeń.

RN na posiedzeniu w kwietniu podejmie uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa RSM „Jedność.