Aktorzy bydgoskiego teatru "straszą" na strychu biblioteki! Zobacz zdjęcia

- Aktorzy i aktorki Teatru Polskiego w Bydgoszczy, w tym Zhenia Doliak, Paweł L. Gilewski i Damian Kwiatkowski, przygotowali dla Was magiczne czytanie „Opowieści Wigilijnej” Charlesa Dickensa! Wydarzenie, w reżyserii Wojciecha Farugi i adaptacji autorstwa Julii Holewińskiej, przeniesie Was do wiktoriańskiego Londynu, gdzie chciwy Ebenezer Scrooge w noc poprzedzającą Boże Narodzenie przemierzy własną przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Spotkanie z duchami świąt bezpowrotnie zmieni bohatera, ucząc go ponownie o znaczeniu miłości, hojności, dobroci oraz wspólnoty. „Opowieść Wigilijna” to nie tylko klasyczna historia o nawróceniu, ale również przypomnienie, że prawdziwe bogactwo leży w sercu i w relacjach z innymi - zachęcała do udziału w niezwykłym wydarzeniu teatralno-bibliotecznym na strychu Biblioteki Głównej Joanna Pawłowska, kierowniczka Działu Promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczne im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.