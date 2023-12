Ambasadorzy Bydgoszczy na dwunastu kartach kalendarza. Ruszył charytatywny projekt

Jak opowiada nam Adam Goździewski, idea utworzenia kalendarza charytatywnego na rzecz dzieci z domu dziecka zrodziła się w 2019 r., a tym szczególnym impulsem była śmierć jego dziadka.

- Jest to dla mnie swego rodzaju hołd dla dziadka, który był dyrektorem domu dziecka i włożył wiele serca, by pomóc swoim podopiecznym. Myślę, że ten gest to wspaniały sposób, żeby upamiętnić to, co robił, co było dla niego ważne – wspomina nasz rozmówca. Jak dodaje, druga edycja kalendarza planowana była znacznie wcześniej, jednak – jak to często bywa – pojawiły się problemy. - Najistotniejszym z nich były pandemia czy odejście fotografa, z którym współpracowałem. Udało się nam zrobić wówczas 2-3 zdjęcia. I szkoda było zostawić ten projekt, więc tym razem postanowiłem się spiąć i doprowadzić go do końca.