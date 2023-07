Zostań turystą w swoim mieście - w niedzielę w Starym Fordonie

W te wakacje, za sprawą kolejnej edycji akcji "Zostań Turystą w Swoim Mieście" można brać udział w darmowych spływach i spacerach z przewodnikami. Atrakcje organizowane są dzięki mieszkańcom, którzy zdecydowali podczas głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim o kontynuacji projektu w tym roku. - Odkrywanie historii i atrakcji miejsca, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej popularne w naszym mieście – tak Filip Krauze, organizator akcji, cytowany jest przez stronę bydgoszcz.pl. - To właśnie do tych ludzi kierujemy naszą bogatą ofertę. Spacery z przewodnikiem odbywają się w różnych miejscach Bydgoszczy w niedziele do 26 września.