Ziemniaki - najlepsze zamienniki. Takimi produktami możesz zastąpić pyry, gdy zabraknie ich w domu

Kto nie kocha ziemniaków? Te skrobiowe warzywa można zmiksować na aksamitnie gładkie puree, upiec do chrupkości albo po prostu ugotować i podać jako niezawodny dodatek do mięs czy ryb. Są doskonałym źródłem witaminy C, która jest powiązana z odpornością, syntezą kolagenu dla wzmocnienia i elastyczności skóry i tkanek, ochroną przed niszczącymi komórki wolnymi rodnikami i wchłanianiem żelaza. Ziemniaki są również dobrym źródłem potasu, co czyni je wyjątkowym pokarmem, jeśli chodzi o kontrolowanie ciśnienia krwi.

Ziemniaki to podstawa pożywnego i polskiego obiadu. I to nie tylko ziemniaki ugotowane, ale także frytki czy przeróżne ziemniaczane kluski. A czym zastąpić ziemniaki, żeby urozmaicić nasze posiłki i dietę?