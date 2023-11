Zhakowano konto na Facebooku Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. Profil zmienił nazwę i publikuje podejrzane treści

Fani facebookowego profilu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy w poniedziałek (27 listopada) mogli się mocno zdziwić. Strona zmieniła nazwę na 2023 SDJ Black Friday Sale, logo oraz zdjęcia profilowe i w tle. Dodatkowo zaczęła publikować posty w języku angielskim, oferując sprzedaż kosmetyków i odsyłając do podejrzanych linków.

Nie wiadomo, w jaki sposób udało się komuś przejąć profil. Dawni administratorzy nie mogą podjąć żadnych działań, nawet usunąć strony . Choć widnieje na niej nadal dobry adres, odesłanie do poczty i strony MPU, to obecny „właściciel” konta nie ma z pracownią nic wspólnego.

– Zachęcam wszystkich nam życzliwych, aby zgłaszali, że to konto jest zhakowane. Warto zgłaszać także reklamy z ofertami produktów. Nie wchodźcie w linki, nie kupujcie produktów, bo to po prostu oszustwo. Od rana wysyłam do Mety wiadomości w tej sprawie, ale bez odzewu – informuje Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Dyrektor zaprasza obserwujących na profil MPU na portalu YouTube oraz na stronę mpu.bydgoszcz.pl. Powrotu na Facebooka nie ma w planach. – Jeśli tak to ma działać, że gromadzimy obserwujących, a ktoś bezproblemowo może przejąć stronę, to nie ma to sensu. Cały czas liczyłam, że Facebook stanie na wysokości zadania i coś zadziała, ale niestety odbijamy się od ściany – stwierdza dyrektor MPU.