Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy to jak walenie głową w mur

Rozmowa z automatem

Pierwsze kroki w zgłaszaniu awarii trzeba skierować do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, który ma specjalny numer telefonu do takich spraw. - Zadzwoniłem, ale tam nikogo po południu nie ma, porozmawiałem sobie z automatyczna sekretarką - mówi bydgoszczanin. - W Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uruchomiono coś w rodzaju pogotowia awaryjnego czynnego całą dobę. tam się dodzwoniłem, ale okazało się, że oni zajmują się tylko awariami energetycznymi i oświetleniowymi w blokach spółdzielni, nie na ulicach.

Dopiero Centrum pomogło

Telefon do Enei też niewiele dał, bo popołudniami Rejon Bydgoszcz przekierowuje wszystkie zgłoszenia do... Poznania. - Ostatecznie pomogła bardzo miła pani w Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, która swoimi tylko sposobami skontaktowała się z kimś, nie wiem z kim - latarnie się zapaliły - mówi Czytelnik.

Żadna latarnia nie powinna być wyłączona

W poniedziałek na miejscu działała jakaś firma elektroenergetyczna. Ale to marna pociecha, bo lampy... znowu zgasły. Ścieżka się powtórzyła. W ZDMiKP Czytelnik usłyszał, że miasto oszczędza na oświetleniu. Dowiedział, że też, że lampy wyłączone z oszczędności są oznakowane żółtymi karteczkami. - Przeszedłem się i na żadnej z tych latarni takiego oznaczenia nie znalazłem - mówi. Na razie latarnie się palą.



W ZDMiKP awarie oświetlenia można zgłaszać drogowcom pod numerem 582 27 13. - Pracujemy od poniedziałku do piątku - przypomina Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP. - Jeżeli w weekend pojawiają się awarie, to do ich zgłaszania służy aplikacja "Dbamy o Bydgoszcz". Te sygnały trafiają do nas. Tyle tylko, że awarie mogą nie polegać tylko na wymianie żarówki, mogą mieć poważniejszy charakter. Dlatego naprawa może potrwać.