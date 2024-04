Rewitalizacja placu Wolności w Bydgoszczy - teren przekazany wykonawcy. Co się tutaj zmieni?

Ustawimy tam nowe estetyczne pawilony, w których sprzedawane będą kwiaty. Umowa na ich zaprojektowanie i budowę o wartości 1,3 mln zł została podpisana z początkiem roku. Społeczna Rada ds. Estetyki we współpracy z Plastykiem Miasta, zarekomendowała projekt zakładający lekką konstrukcję z trzema przeszklonymi ścianami. Nowe pawilony kwiatowe ma wyróżniać elegancka architektura dostosowana do charakteru placu, któremu przywrócimy wiele historycznych rozwiązań. W trakcie przygotowań do rewitalizacji cały czas byliśmy w kontakcie z właścicielami kwiaciarni. Od początku zależało nam na zachowaniu funkcji handlu kwiatami w tym punkcie miasta. Miasto zgodziło się wybudować 5 pawilonów na własny koszt, uzgodniliśmy z osobami prowadzącymi handel, które obiekty przez kogo będą dzierżawione - informuje ratusz.