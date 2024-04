Trwa budowa nowych schodów do parku Wolności w Bydgoszczy. Projekt realizowany jest z BBO

Chodzi o schody, które znajdują się naprzeciwko Torbydu. Rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88. To część trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany park Wolności.

Remont ma zakończyć się jeszcze przed wakacjami. Wykonawcą inwestycji jest firma Affabre. Wartość prac to ponad 530 tys. zł. Drogowcy przypominają, że przebudowa jest kolejnym etapem rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie. W ostatnich latach wzdłuż ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowano szereg innych zadań, których łączna wartość wyniosła ok. 2,5 mln zł. To budowa: