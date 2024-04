Podpisano umowę na remont ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy. Prace ruszą niebawem

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Koszt całego zadania to ponad 7,5 mln zł. Od dnia podpisania umowy wykonawca ma 170 dni na realizację inwestycji. Prace mają zakończyć się jesienią 2024 roku. Jak przekazał ZDMiKP, dokumentacja jest gotowa i trwa przygotowanie czasowej organizacji ruchu. Informacje o zmianach pojawią się w kolejnych komunikatach.

– Zadanie obejmuje remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Curie-Skłodowskiej oraz od ulicy Curie-Skłodowskiej do ulicy Fordońskiej. W ramach realizowanych robót wymienione zostaną krawężniki oraz przebudowany zostanie chodnik po stronie zachodniej - w stronę Kamiennej. Wyremontowane zostaną wjazdy na posesję wzdłuż ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Curie-Skłodowskiej – informują drogowcy.