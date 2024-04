Ceny działek ROD w Bydgoszczy i okolicach. Tyle trzeba zapłacić na początku kwietnia Michał Sierek

Bydgoszcz, Pieczyska, Wierzchucinek, Samociążek, Bożenkowo, Nekla, Tryszczyn... W galerii zamieszczamy kilkanaście ofert sprzedaży działek ROD. Pod zdjęciami znajdziesz ceny oraz najważniejsze informacje na temat wystawionych na sprzedaż działek. Ogłoszenia pochodzą z portalu otodom.pl. Przejdź do kolejnych zdjęć, by przeglądać. ▶▶ Pixaba/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (16 zdjęć)

Na przełomie marca i kwietnia 2024 mogliśmy się cieszyć piękną wiosenną pogodą. Prognozy na dalsze dni kwietnia mówią o kolejnym ociepleniu. Wielu działkowiczów z pewnością już skorzystała z ciepłych dni i rozpoczęła sezon od porządków na działkach. Jeśli planujecie zakup własnej, to jest to ostatni dzwonek, by przygotować ją "po swojemu" na sezon 2024. Sprawdzamy ceny działek ROD w Bydgoszczy i popularnych działkowych miejscowościach pod miastem.