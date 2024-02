Wybory samorządowe 2024 w Bydgoszczy. Lewica wystartuje z list KO. Kandydata na prezydenta nie wystawi

Nowa Lewica w Bydgoszczy startuje w najbliższych wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej. Posiedzenie Zarządu Miejskiego partii odbyło się w środę (7.02) wieczorem. Podjęto wówczas taką uchwałę. Nie wiadomo jednocześnie, czy oznacza to poparcie dla obecnego prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego - w uchwale, jak wiemy nieoficjalnie, takie nazwisko nie pada.

Na razie wiadomo na pewno, że Nowa Lewica w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystawi własne listy.

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, mówi: - Nowa Lewica powołała już Sztab Wyborczy i wystawi swoje listy wyborcze do sejmików wojewódzkich, na których znajdą się również kandydaci Partii Razem, Unii Pracy i Polskiej Partii Socjalistycznej. Do sejmiku będziemy startować samodzielnie i będą to naprawdę bardzo mocne listy. Z kolei, na poziomie gminy oraz powiatu dogadujemy się z innymi komitetami - jak choćby z Koalicją Obywatelską czy Trzecią Drogą Polską 2050 i PSL - bo dla nas ta wartość koalicji 15 października, jest bardzo ważna. Nie wykluczamy, że na tych poziomach samorządowych będziemy startowali w relacjach z naszymi koalicyjnymi partnerami.