Wybory na prezydenta Bydgoszczy 2024. Kto będzie kandydował?

Na razie żadne z ugrupowań oficjalnie nie ogłosiło swojego kandydata na prezydenta Bydgoszczy. KO najprawdopodobniej wystawi na ostatnią kadencję obecnego prezydenta - Rafała Bruskiego. Najbardziej możliwe kandydatury z PiS to Łukasz Schreiber lub Piotr Król. Lewica nie podjęła jeszcze decyzji, czy startuje sama, czy poprze kandydata KO.

We wtorek (1.02) w centrali Prawa i Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego, który zajmował się przygotowaniami do kampanii wyborczej oraz zatwierdzaniem list. Komitet zatwierdził połowę list wojewódzkich oraz część kandydatów na prezydentów miast. Dotyczy to m.in. Szczecina, Tarnowa, Elbląga i Stalowej Woli. Wybrano szefa sztabu wyborczego, został nim sekretarz generalny partii Piotr Milowański. To od niego będzie zależała cała struktura sztabu i kto się w nim znajdzie. Kandydaci będą sami informować o tym w swoich miastach. Kolejne posiedzenie Komitetu Politycznego prawdopodobnie odbędzie się w przyszłym tygodniu i wówczas zapewne zostaną zatwierdzone kolejne listy i kandydaci.

Przewodniczący PO w Bydgoszczy rekomenduje Rafała Bruskiego

- Jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy rekomenduję i zgłaszam prezydenta Rafała Bruskiego do walki o fotel prezydenta miasta. Nie wyobrażamy sobie innego kandydata - powiedział na antenie tokfm.pl Michał Sztybel, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy, a od grudnia również nowy wojewoda kujawsko-pomorski.

Oficjalnie Bruski kandydatury w wyborach jeszcze nie potwierdził.

Posłowie PiS na kandydatów

Z PiS kandydatury są znane nie od wczoraj, to posłowie Łukasz Schreiber i Piotr Król. Brana pod uwagę jest też Grażyna Szabelska, wiceprzewodnicząca klubu bydgoskich radnych PiS. - Raczej brałbym pod uwagę dwie pierwsze kandydatury - mówi nam anonimowo jeden z polityków PiS. - Kandydatury są oczywiste, bo Paweł Szrot i Bartosz Kownacki nie są z Bydgoszczy. Łukasz Schreiber co prawda mieszka w Warszawie, ale to bydgoszczanin. Piotr Król nie chce komentować swojej kandydatury. - Po tym, jak zapadną decyzje, o wszystkim poinformujemy - mówi Łukasz Schreiber, który przewodniczy zarządowi wojewódzkiemu PiS. Ten ma się zebrać w przyszłym tygodniu. - Myślę, że ustalenie kandydatów to kwestia dwóch tygodni - mówi Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu bydgoskich radnych PiS.

Lewica przed decyzjami

Lewica jeszcze nie wie co zrobi, choć pojawia się nazwisko kandydata - były poseł Jan Szopiński. On sam kandydatury komentować nie chce. - Decyduje o tym zarząd wojewódzki, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Lewica będzie w Bydgoszczy startować ze wspólnej z Koalicją Obywatelską listy do Rady Miasta, czy nie - stwierdza. - Jeżeli ze wspólnej, to kandydata na prezydenta nie będzie.

Może być różnie - w środę (31.01) dolnośląska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy wybrała wspólnych z KO kandydatów na stanowiska prezydentów i prezydentek dolnośląskich miast, m.in. Jacka Sutryka (KO) we Wrocławiu. Kandydaci i kandydatki Lewicy będą ubiegać się o mandaty radnych miejskich w komitetach Lewicy i środowisk samorządowych skupionych wokół kandydatów jeszcze trzech innych dolnośląskich miast. Na pewno we wszystkich sześciu okręgach naszego województwa Nowa Lewica wystawi osobne listy do sejmiku. Natomiast sprawa powiatów też podlega dyskusji. Posiedzenie zarządu w najbliższy poniedziałek.

Polska 2050 i PSL idą razem

W czasie wtorkowej konferencji prasowej w Białymstoku, marszałek Sejmu lider Polski 2050 Szymon Hołownia został zapytany o strategię podczas kampanii przed wyborami samorządowymi. Hołownia potwierdził wspólny komitet wyborczy obu partii w wyborach do sejmików, powiatów i gmin.

Klub Konfederacji Bydgoszcz pójdzie z własnej listy. Co z kandydatem na prezydenta miasta, na razie nie wiadomo. Damian Gastoł, lider Klubu Konfederacji Bydgoszcz, zastrzega że wszystko jest jeszcze przed ustaleniami. - Dlatego nie chcę na razie mówić o kandydaturach - stwierdza. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.

