M. Błaszczak w Bydgoszczy: o wojsku i mobilizacji przed wyborami samorządowymi

Mariusz Błaszczak w Bydgoszczy wziął udział w spotkaniu w ramach krajowego cyklu, który zainaugurowano w weekend pod hasłem "Bądźmy razem". Na początek liderzy PiS spotykają się z mieszkańcami miast w wojewódzkich, a później podobne spotkania mają się odbyć w byłych miastach wojewódzkich, a potem we wszystkich powiatach.

W Bydgoszczy Błaszczak mówił, celem spotkań jest podtrzymanie zaanagażowania zwolenników PiS po Marszu Wolnych Polaków, który odbył się 11 stycznia w Warszawie. Apelował o udział w wyborach samorządowych, a później w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Wszystkich nas łączy jeden cel – mówił. - Powrót sprawiedliwej i praworządnej Polski. Walczymy o zwycięstwo w wyborach samorządowych

Były szef MON prosił zebranych, aby nie mieli pretensji do żołnierzy biorących udział w akcji WOŚP, bo wojsko działa na rozkaz. - A jak minister obrony rozkazał, że mają wspierać Owsiaka, to oni wspierają zauważył. Dodał, że tak to działa, a pretensje trzeba kierować do ministra, a nie do żołnierzy, którzy nie są winni. - Zadaniem Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby Polska była bezpieczna. W czasie, gdy rządziliśmy tysiące młodych Polaków wstąpiło do Wojska Polskiego, bo wiedzieli, że Siły Zbrojne RP się rozwijają. Dziękuję im za to - powiedział były szef MON.