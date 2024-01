Retro Karawana 2024 w Bydgoszczy. Zabytkowe auta na ulicach dla WOŚP - zdjęcia

Po raz szósty ruszyła z Bydgoszczy Retro Karawana WOŚP, odwiedzając okoliczne miejscowości, wspiera finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Prywatne Muzeum Historii i Techniki Baza Maszynowa w Kruszynie - tradycyjnie w dniu Finału WOŚP zaprosili posiadaczy pojazdów retro do wspólnego przejazdu. Samochody z parkingu Pesy przejechały ulicami Bydgoszczy budząc zainteresowanie mieszkańców i skierowały się do Nakła, Łochowic, a następnie do Nakła, Białych Błot, by po południu wrócić do Bydgoszczy.

Co rocznie zbiera się kilkadziesiąt samochodów, bywa że i około 70 pojazdów porusza się w kolorowym korowodzie, a w ciągu tych 6 Retro Karawan udało się zebrać już ponad 50 000 zł.