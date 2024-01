WOŚP w Bydgoszczy 2024 - zobaczcie, co się działo się w mieście. Trwa liczenie zebranych pieniędzy!

Łącznie w niedzielę na ulice Bydgoszczy wyruszyło 750 wolontariuszy WOŚP . Ci, których spotkaliśmy, mówili nam, że mieszkańcy nie zawiedli i byli hojni. Chętnie wrzucali pieniądze do puszek i to nie tylko monety, ale też banknoty. Wśród kwestujących byli także, m.in., prezydent Bydgoszczy oraz bydgoskie czworaczki: Adaś, Bartek, Piotruś i Michaś Czerwińscy z rodzicami.

W Bydgoszczy finał odbywał się pod patronatem "Expressu Bydgoskiego", "Gazety Pomorskiej" i "Naszego Miasta Bydgoszcz". Przyświecało mu motto: „Tu wszystko gra OK! Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”. Datki zbierano są na zakup sprzętu dla oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

WOŚP zagra w wielu zakątkach Bydgoszczy

W tym roku punkt rozliczeniowy dla wolontariuszy mieścił się w Młynach Rothera . To tu odbywa się wieczorem wielkie liczenie datków.

Koncerty i moc atrakcji na Starym Rynku w Bydgoszczy

Sercem orkiestrowego grania był Stary Rynek , gdzie w samo południe rozpoczęły się koncerty. Na scenie można było podziwiać występy Szkoły Tańca Bohema i T.1 Dance - Company. W programie zaplanowano także występy takich artystów, jak: Skolim, Bydgoscy Bluesmani, Rafał Kruzzo, Git Planeta, Keta, Lila i formacja Bydzia-com-band! Wielu mieszkańców czekało też na "Światełko do nieba", a także wieczorny koncert zespołu TSA MNKWL.

- Poprosiliśmy bydgoszczan, aby na "Światełko do nieba", czyli na godz. 20 zabrali ze sobą telefony i latarki. Fajerwerków nie było, ale przygotowaliśmy dla nich niespodziankę w postaci pokazu laserowego - mówił Michał Moczadło, szef Regionalnego Sztabu WOŚP. - Pokaz był możliwy dzięki firmie Ebud-Przemysłówka, Urzędowi Miasta Bydgoszczy i Urzędowi Marszałkowskiemu.

Na Starym Rynku nie brakowało też innych atrakcji. Można było zobaczyć z bliska samochody offroadowe i motocykle. Obecni byli strażacy, których wyposażenie i wóz cieszył się zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych. Swoje namioty miało również wojsko, policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Na centralnym placu w mieście bydgoszczanie mieli także okazję do spotkania z Dawidem Żydlewskim, kartingowym wicemistrzem Polski, czy młodymi bydgoskimi żużlowcami. Sporo działo się też w Strefie Global Prospect (maszyna do losowania pluszaków dla dzieci, pneumatyczny tancerz, maszyna do baniek mydlanych).