Województwo kujawsko-mazowieckie zamiast kujawsko-pomorskiego? Propozycja zmian obecnego układu

W pierwszym i drugim wariancie granice województwa kujawsko-pomorskiego pozostają bez zmian. Duże przekształcenia zachodzą w opcji „równoważącej”. Wariant zakłada podział kraju na 22 województwa. Jednym z nowych byłoby kujawsko-mazowieckie, współtworzone przez oddalone od siebie o zaledwie 50 km Płock i Włocławek. Liczba mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego spadłaby z 2 mln do 1,7 mln . Kujawsko-mazowieckie zamieszkiwałoby ok. 1,16 mln osób.

Większa rola Włocławka

– W szczególności do województwa wchodzi Działdowo, co nawiązuje do zasięgu II Rzeczpospolitej i współczesnej diecezji toruńskiej, ponadto małego województwa ciechanowskiego. Nazwa „kujawsko-mazowieckie” utworzona jest od dwu głównych części składowych województwa. Największym pominiętym jest człon „chełmiński”; wnikliwych regionalistów może uspokoić fakt, iż przed podarowaniem Zakonowi ziemie te stanowiły dziedzinę książąt mazowieckich. Jeśli nie, można uciec się do neutralnego zamiennika: nadwiślańskie – uzasadniono.

Obecnie największe województwo w Polsce (mazowieckie) ma ok. 5,5 mln mieszkańców, a najmniejsze (opolskie) niespełna milion. W wersji makroregionalnej stosunek największego do najmniejszego spadłby do 2,3 mln. Każde z województw miałoby ponad 2 mln mieszkańców. Z całym raportem można zapoznać się na stronie Instytutu Sobieskiego.