Dyskusja o transporcie w Bydgoszczy. Jakie rozwiązania proponuje Trzecia Droga?

- Kiedy rozmawiałam z przedsiębiorcami, mówili o możliwościach jaki daje Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, ale jednocześnie wskazywali pewien problem. Potencjalni pracownicy z podbydgoskich miast, miasteczek i wsi nie mogą dojechać, np. kiedy praca jest zmianowa. Nie mogą dojechać w weekendy, ponieważ połączenia, które w tej chwili mamy, są szyte często pod osoby uczące się. Możemy zauważyć, że często te rozwiązania zmieniają się np. w wakacje czy ferie. I wówczas pracownicy, którzy chcą dojechać do Bydgoszczy, niestety takich możliwości nie mają - mówi Joanna Czerska-Thomas. - Mówimy bardzo często, że sprowadzimy do miasta duże firmy, ale bez rozwiązań systemowych, które pozwolą potencjalnym pracownikom skutecznie dojechać do zakładu pracy, takiego rozwiązania nie da się wprowadzić. Stąd właśnie pomysł na szybkie, ekonomiczne i ekologiczne przemieszczanie się po Bydgoszczy. Oczywiście sami tego nie zrobimy, bo rozwiązania miasta to jedno, ale potrzebujemy wsparcia całego województwa.