Bydgoszcz będzie miała swoją wersję Monopoly. Premiera jesienią

- Przed nami proces pozyskiwania partnerów do projektu i decydowania o tym, co znajdzie się na planszy. Mam nadzieję, że mieszkańcy wspomogą projekt swoimi głosami, ale też sugestiami, co powinno znaleźć się na planszy, czy też jakie treści powinny znaleźć się na kartach "Szansy" i "Kasy społecznej", bo także one będą w pełni personalizowane - mówi Szymon Guz.