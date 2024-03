Zwierzaki z bydgoskiego schroniska zyskają nowe warunki. Trwa remont budynku

W ramach zaplanowanych działań w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy opracowany został projekt modernizacji dachu w budynku "E". Zakres zleconych prac obejmuje modernizację poszycia połaci dachowej oraz orynnowania wraz z pracami związanymi z obróbką blacharską. Jak mówi Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, modernizacja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków zwierząt, które czekają na adopcję. Wartość zaplanowanych robót budowlanych wyniesie 250 tys. zł. To jednak nie wszystko. W tym roku planowana jest również modernizacje ośmiu boksów na terenie schroniska. Przebudowa będzie obejmowała boksy dla psów w budynkach "B" i "C". Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektowo – kosztorysową. Wartość zaplanowanej przebudowy to koszt ok. 400 tys. zł. Obie inwestycje finansowane są z budżetu miasta.

– Od lat konsekwentnie wspieramy bydgoskie schronisko dla zwierząt, m.in. poprzez unowocześnianie i modernizacje obiektu. W 2019 roku zainwestowaliśmy ponad 3 mln złotych na budowę nowej przestrzeni, która znacznie podniosła standard opieki nad zwierzętami i obsługę odwiedzających schronisko gości - mówi prezydent Rafał Bruski.