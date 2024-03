Przed nami kolejna edycja "Ciepła serca w słoiku". Mieszkańcy znów pomogą potrzebującym

W ramach zbiórki mieszkańcy mogą przekazywać: żywność o przedłużonym terminie przydatności do spożycia (w tym np. konserwy, makaron, kosza, dania gotowe, mąka, herbata), słodycze, środki do higieny, takie jak szampon, mydło, szczoteczka i pasta do zębów, przybory do golenia, krem do twarzy, dezodorant. Oprócz tego, zbiórka obejmuje dary dla podopiecznych domów dziecka, takie jak artykuły papiernicze, kosmetyki dla dzieci i młodzieży, słodycze, nowe gry planszowe, nowe zabawki oraz upominki dla dzieci od 5 lat i młodzieży.

Dary można przekazywać do 25 marca w następujących punktach: