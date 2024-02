Program leczenia niepłodności metodą in vitro. W Bydgoszczy z dofinansowania skorzystało już ponad pół tysiąca par

Miasto zapowiada kontynuację wsparcia mieszkańców Bydgoszczy w leczeniu niepłodności metodą in vitro. Program został zainaugurowany w kwietniu 2019 r. W pierwszej edycji, trwającej do 2022 r. zainteresowanych było 1200 osób, zakwalifikowano 510 osób, a efektem były 83 ciąże.

Miejski program in vitro. Dla kogo dofinansowanie?

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 7 tys. zł do części klinicznej i biotechnologicznej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie (z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych) oraz dofinansowanie w wysokości do 3 tys. zł do części klinicznej jednej procedury dawstwa/adopcji zarodka w ramach dawstwa innego niż partnerskie, przy czym do części klinicznej zaliczają się również koszty przechowywania, przetwarzania, dystrybucji i zastosowania zarodka uzyskanego od dawców.