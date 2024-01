W Bydgoszczy odbyła się Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Była to druga edycja giełdy pracy, skierowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz do pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.

Na miejscu obecni byli eksperci ds. zatrudnienia, którzy udzielali indywidualnych porad dotyczących doradztwa zawodowego i kreowania kariery.

- Na Giełdzie Pracy czekały oferty z różnych sektorów i branż, co pozwoli znaleźć pracę odpowiednią do zainteresowań i umiejętności. Miejsce, w którym odbyła się giełda, jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewniając komfort i wygodę uczestnikom - informują organizatorzy.

23 stycznia Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami organizowana przez FAZON odbyła się w Gdańsku i Poznaniu. Kolejne wydarzenie zaplanowano już 30 stycznia w Warszawie (Dom Otwarty, ul. Radzymińska 123). Więcej informacji na stronie FAZON, na profilu tej organizacji na Facebooku. a także na stronie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i profilu facebookowym.