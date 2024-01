Mieszkania od komornika w Bydgoszczy. Co można kupić? Ile kosztują?

Komornicy w Bydgoszczy prowadzą licytacje mieszkań należących do dłużników. Oferty licytacji można znaleźć w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania od komornika są do kupienia w Bydgoszczy w lutym 2024 roku.

Wszystkie licytacje komornicze mieszkań odbędą się w budynku Sądu Rejonowego XII Wydział Cywilny przy ul. Toruńskiej 64 A w Bydgoszczy, w sali nr 13. Wyjątkiem jest licytacja internetowa. 7 lutego 2024 r. o godz. 11.00 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 4/6 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 17, znajdującego przy ul. Waleniowej 16. Rok budowy budynku - 1997. W budynku są dwa piętra. Lokal o powierzchni użytkowej 43,50 m kw. ma dwa pokoje, kuchnię i łazienkę. Posiada też przynależne pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 2 m kw. Suma oszacowania wynosi 151.182,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 113.386,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 15.118,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Oględziny nieruchomości przed licytacją odbędą się 31 stycznia w godz. 10.00-10.30.

7 lutego 2024 r. o godz. 12.00 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania przy ul. Józefa Piłsudskiego 2/18. Suma oszacowania wynosi 344 000,00 zł, zaś cena wywołania to 258 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 34 400,00 zł. Mieszkanie można obejrzeć 2 lutego w godz. 8.00-8.15.

8 lutego o godz. 10.00 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość przy ul. Zbigniewa Herberta 4/69. Suma oszacowania wynosi 173 890,00 zł. Cena wywołania - 130 417,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 17 389,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 8 lutego o godz. 11.00 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 21/13. Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze pięciopiętrowego budynku wybudowanego w 1973 r. W budynku nie ma windy. W mieszkaniu jest kuchnia (6,63 m kw.), łazienka (2,86 m kw.), przedpokój (9,89 m kw.) oraz 4 pokoje (14,80 m kw., 6,80 m kw., 8,90 m kw., 6,70 m kw.). Suma oszacowania wynosi 314 240,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 235 680,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 31 424,00 zł. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 8.30. Zobacz na mapie Bydgoszczy, gdzie znajdują się licytowane mieszkania

14 lutego o godz. 9.00 rozpocznie się pierwsza licytacja w trybie elektronicznym ułamkowej części nieruchomości położonej przy ul. Fordońskiej 112/51. Budynek z 1985 r. posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony. W piwnicy są komórki lokatorskie. Na każdym piętrze jest jeden korytarz, z którego wchodzi się do poszczególnych lokali. Jak czytamy w serwisie Krajowej Rady Komorniczej "stan techniczny obiektu nie budzi zastrzeżeń". Licytowane mieszkanie o powierzchni użytkowej 18 m kw. znajduje się na 5 piętrze i posiada tylko jedno okno od strony zachodniej. Wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i grzewczą. W skład lokalu wchodzą: pokój, kuchnia i łazienka z WC. W mieszkaniu nie ma przedpokoju ani korytarza. Z korytarza klatki wchodzi się bezpośrednio do kuchni. Pomieszczeniem przynależnym do mieszkania jest komórka lokatorska o powierzchni 2,60 m kw. znajdująca się w piwnicy. Suma oszacowania wynosi 40 500,00 zł, zaś cena wywołania to 30 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 4 050,00 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Licytacja zakończy się 21 lutego 2024 r. o godz. 9.00. Nieruchomość można oglądać 29 stycznia w godz. 9.30-9.45.

28 lutego 2024 r. odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 113 położonego przy ul. Karpackiej 39 A, będącego w zasobach Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC. Łączna powierzchnia użytkowa to 24 m kw. Suma oszacowania wynosi 142 300,00 zł, zaś cena wywołania 106 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 14 230,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Oględziny nieruchomości przed licytacją zaplanowane są 21 lutego od godz. 10.00 do godz. 10.30. Więcej informacji o procedurach licytacji w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej.

