Rekrutacja do przedszkoli w Bydgoszczy. W roku szkolnym 2024/25 może być więcej wolnych miejsc

Terminy przeprowadzania rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych określa do końca stycznia danego roku kalendarzowego organ prowadzący te placówki. Po podjęciu przez prezydenta Bydgoszczy zarządzenia w tej sprawie zostaną opracowane harmonogramy rekrutacji, w tym między innymi harmonogramy na rok szkolny 2024/2025. Zostaną one upublicznione na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl, w zakładce „Edukacja” najpóźniej do końca stycznia br.