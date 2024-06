Transgresywna opera i interdyscyplinarne eksperymenty ze sztuką. W Bydgoszczy rusza kolejny projekt w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO

Konferencja nt. projektu artystycznego "The Platform of Newly Created Transgressive Sounds" odbyła się w piątek, 21 czerwca, w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Udział wzięli: Rafał Gorzycki, Sławomir Janicki, Artur Maćkowiak, a także kuratorka projektu Tamara Kamińska oraz szefowa programu Bydgoszcz Miasto Muzyki UNESCO - Anna Tarnowska.

W piątek, 21 czerwca, w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy miała miejsce konferencja prasowa poświęcona projektowi artystycznemu "The Platform of Newly Created Transgressive Sounds", realizowanemu w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, do której Bydgoszcz dołączyła w październiku 2023 r. jako Miasto Muzyki.

"The Platform of Newly Created Transgressive Sounds" to jedna z sześciu inicjatyw, które powstały w duchu działań podjętych przez miasto w celu przyłączenia Bydgoszczy do grona miast kreatywnych w dziedzinie muzyki w ramach programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Projekt ten, realizowany przez trzy bydgoskie organizacje - Mózg Foundation, Fundację Nowa Sztuka Wet Music oraz Fundację Nowa Sztuka Wet Music - składa się z trzech elementów, a każdy z nich ma na celu wzbogacenie miejskiej kultury muzycznej, także o nowe rozwiązania artystyczne. Te zakładają łączenie i przenikanie się elementów muzyki z innymi dziedzinami sztuki oraz nauki, jednocześnie czyniąc tę kulturę bardziej dostępną dla mieszkańców. - Konsultacje poprzedzające przygotowanie aplikacji do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO wyraźnie wskazały obszary, którymi - zdaniem przedstawicieli branży muzycznej w Bydgoszczy - trzeba się zaopiekować. Nie tylko w kontekście aktywności rezydencyjnych, aktywizowania konkretnych dzielnic, ale też szukania różnych, nieoczywistych połączeń z innymi dziedzinami nauki czy biznesu - zwraca uwagę Tamara Kamińska, koordynatorka projektu.

Nowe artystyczne doznania w Bydgoszczy - Mieście Muzyki

Jedną z części "The Platform of Newly Created Transgressive Sounds" jest realizowany przez Fundację Nowa Sztuka Wet Music "Roz-dźwięk", czyli cykl wydarzeń artystycznych, zainaugurowany w sobotę, 15 czerwca, który potrwa do końca przerwy wakacyjnej (więcej o projekcie piszemy TUTAJ).

Drugim elementem jest tworzone przez Mózg Foundation Bydgoskie Studio Eksperymentu, nastawione na tworzenie nowej muzyki oraz na szukanie nowych sposobów jej eksponowania i włączania do innych dziedzin sztuki. Jak zapowiada Sławomir Janicki, współzałożyciel Klubu Mózg w Bydgoszczy, w ramach Bydgoskiego Studia Eksperymentu do współpracy zaproszonych zostało czworo kuratorów - Peter Śliwiński, Piotr Grygo, Agnieszka Bykowska oraz Krzysztof "Freeze" Ostrowski, którzy wraz z artystami z Polski i zagranicy, reprezentującymi różne dziedziny sztuki, stworzą interdyscyplinarne dzieło. A dzięki temu, że ich praca zostanie udokumentowana, odbiorcy będą mieli okazję zapoznać się z tym, jak przebiega proces twórczy. Publiczne prezentacje projektu planowane są 26 lipca, 2 i 16 sierpnia oraz 26 września.

Ostatnim z elementów projektu jest realizowana przez Fundację Polskiej Muzyki Kameralnej Art Mintaka Współczesna Opera Transgresywna, czyli nowoczesna platforma operowa skupiająca twórców wielu dziedzin sztuki i nauk humanistycznych, którzy wspólnie stworzą nowe, dramatyczne dzieło muzyczne. Dzieło to łączy w sobie elementy opery klasycznej z muzyką elektroniczną i ruchem. Do tego stworzone zostanie libretto, nad którym do pracy zaproszeni zostali psychologowie, filozof i dramaturżka.

- Zaproponowali oni, aby tematem przewodnim były wyzwania, któremu muszą stawić czoła wszyscy ludzie - teorie opisujące człowieka, jego miejsce w świecie, sam wszechświat, wykluczające się wzajemnie tezy, renesansowe badania nad prawem, o kosmosie czy fizyka kwantowa, która była rewolucją nauki XX wieku. Główną postacią libretta będzie naukowiec, który dochodzi do odkrycia, które jest tak istotne dla wszystkich ludzi, że badacz zastanawia się, czy to nie będzie zbyt duży przewrót - opowiada Rafał Gorzycki, perkusista jazzowy, kompozytor, prezes Fundacji "Art Mintaka". Realizacja pełnego dzieła operowego pt. "Lustro Mistrza" potrwa około 3-4 lat. Z kolei prezentacja libretta - w formie aktu performatywnego będzie miała miejsce jeszcze w tym roku. - Nieprzypadkowa jest data tej prezentacji. To właśnie 11 listopada w Klubie Mózg zostanie odczytany tekst polskiego dramatu - zapowiada Rafał Gorzycki.

Bydgoszczanie będą pracowali nad wspólnym dziełem operowym

Co istotne, w proces twórczy nad współczesną operą zaangażowana zostanie także lokalna społeczność. W ramach projektu powstanie platforma internetowa, która pozwoli wszystkim zainteresowanym - nie tylko profesjonalistom - na zamieszczanie tam swoich pomysłów dotyczących postaci, tekstów czy wątków, które powinny znaleźć się w libretcie. Materiały te zostaną następnie przekazane Małgorzacie Sikorskiej-Miszczuk, która na ich podstawie stworzy ostateczny tekst dzieła. Z kolei na jego podstawie skomponowana zostanie muzyka.

