Tłusty czwartek w Bydgoszczy. Co ciekawego przyszykowały dla klientów cukiernie i piekarnie?

Jak co roku, w tłusty czwartek piekarnie, cukiernie, małe sklepy osiedlowe i dyskonty kuszą klientów do "słodkiego świętowania". Największą popularnością cieszą się zazwyczaj te tradycyjne, z powidłami, jednak nie brakuje też bardziej wyszukanych smaków. Jak mówi nam Iga Kwitowska, właścicielka Landschaftu w Bydgoszczy, tym razem goście lokalu mieli możliwość rozłożenia świętowania końca karnawału na kilka dni - a to za sprawą "tłustego tygodnia", podczas którego codziennie można dostać tam świeże pączki. W tłusty czwartek pączki miały być tam smażone przez całą noc (z 7 na 8 lutego), by zaspokoić nawet największy apetyt mieszkańców.

- W tym roku nowością u nas będą pączki z nadzieniem czekoladowym. Oprócz tego proponujemy pączki z kremem pistacjowym i patissiere, czyli podstawowym cukierniczym kremem budyniowym z dodatkiem laski wanilii - opowiada Iga Kwitowska.