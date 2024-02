Teatr Polski w Bydgoszczy poszukuje siedziby tymczasowej na czas remontu. "Widzowie zasługują na teatr, który więcej gra" Jarosław Więcławski

Przedłużający się remont Teatru Polskiego w Bydgoszczy to duży problem dla zespołu artystycznego. Dyrekcja instytucji poszukuje tymczasowej siedziby, na czas trwania prac. Inwestycja miała zakończyć się w listopadzie 2023 roku, ale jak informowano na styczniowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, do tego terminu wykonano ok. 30% robót.