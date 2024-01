Bydgoski Hamlet. Prawdopodobnie najstarszy w dziejach - recenzja Jarosława Reszki

Zanim widz zdąży zastanowić się nad sensem wymalowanego na tkaninie z boku sceny okna komputerowego z komunikatem „Existence meaningless. Enter”, sens swojego istnienia zamanifestują aktorzy. Na scenie, niczym w filmie Hitchcocka, rozpęta się trzęsienie ziemi. Odziane w pludry, kaftany i pończochy postaci to trupa Williama Szekspira w teatrze The Globe, pierwszy raz pokazująca „Hamleta” publiczności. A że częściej wystawia komedie niż tragedie, również historia duńskiego księcia bardziej śmieszy niż przeraża. Wszystko tu jest umowne. Skoro tytułową rolę mógł zagrać 74-latek, to jego ojczymem, królem Klaudiuszem, może stać się 31-letnia Emilia Piech, zaś Ofelią… Karol Franek Nowiński.

Podróże i kwestie w ich trakcie wygłaszane nie służą w bydgoskim „Hamlecie” jedynie rozbawieniu publiczności – choć niektóre koncepty rzeczywiście wywołują na widowni salwy śmiechu. Michalina Rodak, jak wszyscy aktorzy w tym przedstawieniu aspirująca do roli Hamleta, w pewnej chwili deklaruje: „Nie chcę czuć w sobie dwóch wilków. Chcę ich mieć cała watahę…” To ważny dla całej sztuki sprzeciw. Bunt przeciwko dychotomii wyborów.

Być na „Hamlecie” w Teatrze Polski, albo nie być na nim – można do tej litanii dołożyć kolejne „dwa wilki”. Co innego, gdy ma się całą watahę wyborów… Gdyby jednak trzeba było wybierać konwencjonalnie, to gorąco polecam bycie na bydgoskim „Hamlecie”. Cezaremu Tomaszewskiemu i współtwórcom tego spektaklu naprawdę udało się współcześnie oddać klimat teatru The Globe z przełomu XVI i XVII wieku. Teatru, w którym przy użyciu prostych słów bawi się publikę, ale zarazem uczy i poddaje pod dyskusję ważne, nierzadko filozoficzne kwestie.