Bydgoski Hamlet i maestra Sztuczna Inteligencja - komentarz Jarosława Reszki

Amant w różu to bez wątpienia Hamlet, na co wskazuje trzymana przez mężczyznę ludzka czaszka, lecz o wielkości czaszki słonia. Nie róż i nie gabaryty czaszki stały się jednak powodem burzy wokół plakatu, tylko to, że powstał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W artykule publikowanym w portalu Onet nad autorką plakatu solidarnie znęcają się dyletanci i fachowcy, reprezentowani przez plakatowego guru Andrzeja Pągowskiego.

Kontrowersyjny plakat Natalii Mleczak

Patrzę i ja na to dzieło. Patrzę i… też nie padam na kolana. Uważam jednak, że z przekonaniem na ten temat będę mógł się wypowiadać dopiero po obejrzeniu spektaklu. Plakaty zapowiadające wydarzenia kulturalne, nawet jeśli osiągają poziom dzieła o wybitnych walorach artystycznych, są bowiem gatunkiem sztuki użytkowej. W związku z tym muszą pozostawać w związku z wydarzeniem, którego dotyczą i powinny informować o nim oraz do udziału w tym wydarzeniu zachęcać. A zachętę może także stanowić prowokacja artystyczna, z którą tu mamy do czynienia. Prowokacja skuteczna – jak można sądzić po artykule w znanym portalu informacyjnym.