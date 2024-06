Te osoby powinny włączyć do diety kolagen. Oto kiedy warto go spożywać OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Coraz więcej osób decyduje się na przyjmowanie różnych suplementów. Na rynku dostępne są już tabletki niemal na wszystko. My sprawdzamy, dlaczego warto jest sięgać po kolagen. Czym jest ten coraz popularniejszy w ostatnim czasie kolagen? To niezwykle ważne białko obecne zarówno w organizmach ludzi, jak i zwierząt. Kto więc powinien włączyć go do swojej diety i dlaczego.