Tak wygląda Barszcz Sosnowskiego - kwitnie jeszcze w lipcu i teraz jest szczególnie groźny! [2.07.2024 r.]

Barszcz Sosnowskiego to roślina, która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. W artykule informujemy, gdzie rośnie ta roślina, jak wygląda, czym może skutkować poparzenie i co robić, jeśli dojdzie do kontaktu i poparzeniem przez Barszcz Sosnowskiego. W galerii zdjęć prezentujemy fotografie - zobacz, jak wygląda Barszcz Sosnowskiego - naucz się rozpoznawać i unikaj tej rośliny!

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z Kaukazu, skąd został sprowadzony do Europy w XX wieku (roślina nazywana jest "zemstą Stalina" - dop. red.). W Polsce pojawił się w latach 50. i 60. jako roślina pastewna, mająca wspomóc rolnictwo. Do Polski sprowadzony został jako dar radzieckiego Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin w Leningradzie. Niestety, szybko okazało się, że jest nie tylko trudny do kontrolowania, ale również niezwykle niebezpieczny dla zdrowia ludzi.

Latem uważaj na Barszcz Sosnowskiego

Trujący Barszcz Sosnowskiego kwitnie w czerwcu i w lipcu. To właśnie w tym czasie roślina jest najbardziej niebezpieczna dla zdrowia człowieka. Poparzyć się nią można już przebywając w jej pobliżu, żrące toksyczne substancje unoszą się w powietrzu w pobliżu rośliny - to dlatego nie powinniśmy podchodzić do Barszczu Sosnowskiego.

Tak wygląda Barszcz Sosnowskiego

Dlaczego Barszcz Sosnowskiego parzy latem?

Zjawisko poparzenia rośliną wyjaśnia Apteka Rosa: "Barszcz Sosnowskiego powoduje oparzenia podobne do tych powstających po oparzeniu wrzątkiem (II i III stopnia). Pojawiają się one do dwóch godzin od kontaktu z toksyczną rośliną. To skutek działania furanokumaryn, czyli związków zawartych w sokach i wydzielinach tej toksycznej rośliny. W obecności światła słonecznego (mowa tutaj o promieniach UVA i UVB) furanokumaryny wiążą się z DNA komórek skóry. Skutkiem jest fotodermatoza, czyli oparzenie - czytamy na stronie aptekarosa.pl".

Barszcz Sosnowskiego to roślina trudna do zwalczenia. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu.

Wygląd Barszczu Sosnowskiego: kluczowe cechy

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to okazała roślina o imponujących rozmiarach i charakterystycznym wyglądzie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis jego najważniejszych elementów. Łodyga: Łodyga barszczu Sosnowskiego osiąga imponującą wysokość od 1 do 4 metrów, przy średnicy do 10 cm. Jest głęboko podłużnie bruzdowana, szczególnie w górnej części, a jej wnętrze jest puste. W dolnej części rośliny łodyga jest pokryta purpurowymi plamkami, natomiast wyżej jest zielona. Rzadko występuje owłosienie na łodydze, natomiast ogonki liściowe są mocniej owłosione.

