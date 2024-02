Rafał Bruski ogłosił start w wyborach na prezydenta miasta pod hasłem "Razem dla Bydgoszczy"

– Mam ogromny zaszczyt jako przewodniczący bydgoskiej Platformy Obywatelskiej wspólnie ze wszystkimi zgromadzonymi poinformować o wspólnym starcie Lewicy oraz wszystkich środowisk zrzeszonych w ramach Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta z jednym kandydatem na prezydenta – prezydentem Rafałem Bruskim – ogłosił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że 15 października doszło do zrywu demokracji i wolności, a wspólny start wielu środowisk z jednej listy w wyborach samorządowych, jest kontynuacją, tego, co się wówczas wydarzyło. – Nie jest to coś, co stworzyliśmy na potrzebę wyborów samorządowych, ale to efekt wieloletniej współpracy prezydenta miasta, samorządu, z mieszkankami, mieszkańcami i wieloma środowiskami, które się tutaj zebrały – powiedziała.