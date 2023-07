"Przyjaźń all inclusive" - recenzuje Ewa Czarnowska-Woźniak

Każda z pań ma dziś już własne, skomplikowane sprawy, dwóm z nich nie w głowie żadne wyprawy, ale siłą sprawczą okazuje się Baśka, najbardziej zaradna z nich, do tego świeża rozwódka z ogromnymi alimentami, które posłużyły, między innymi, do opłacenia wczasów „wszystko w cenie” dla całej trójki. Baśce, „z zawodu żonie”, udało się do nich przekonać Dorotę, artystyczną duszę, którą właśnie w fatalnej sytuacji postawiła dorosła, wcześniej samotnie wychowywana, córka. Namówiła również Michalinę, kompletnie zdominowaną i zastraszoną przez robiącego karierę męża, sprowadzoną na co dzień do roli matki, żony i gospodyni, mimo że anglojęzyczne wykształcenie pozwalało jej marzyć o założeniu szkoły językowej.

Jak się łatwo domyślić, fabuła rozpięta jest na pokazywaniu różnic w zapatrywaniu dorosłych już kobiet na życie, co w warunkach wakacyjnych przekłada się choćby na wybór formy spędzania wolnego czasu. Baśka, która lata prawdziwej świetności ma już za sobą, chciałaby ciągle być plażową i barową gwiazdą. Melancholijna Dorota najchętniej włóczyłaby się po malowniczych zakątkach, a perfekcyjnie zorganizowana Michalina metodycznie zaliczałaby każdy przewodnikowy „must see” (oddać jej jednak należy, że to właśnie dzięki jej umiejętnościom przyjaciółki wychodzą z turystycznych opresji, gdy mierzą się z krajem poza granicami „all inclusive”).