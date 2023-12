Prasówka 8.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - oto najpiękniejsze życzenia świąteczne”?

📢 Tak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Wraz z mężem i córką mieszka w przytulnym apartamencie w centrum Warszawy. 200-metrowe mieszkanie urządzone jest bardzo nowocześnie, a uwagę zwracają przede wszystkim przestronna kuchnia z wyspą oraz duży balkon pełen roślin. Zobacz, jak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna.

📢 Fred Savage - tak teraz wygląda. Niezapomniany Kevin Arnold z serialu "Cudowne lata" Fred Savage to amerykański aktor, którego pamiętamy przede wszystkim z genialnej roli Kevina Arnolda w serialu "Cudowne lata". I choć jeszcze wiele razy stawał przed lub za kamerą i na swoim koncie ma mnóstwo produkcji filmowych, najbardziej kojarzony jest właśnie z tym kultowym serialem. Właśnie skończył 47 lat. Zobaczcie, jak Fred Savage wygląda w dorosłym życiu. Zmienił się? Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 8.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Karolina Bielawska - tak wygląda w środku jej dom. Tak żyje Miss World 2022 Karolina Bielawska to Miss Polonia 2019 i Miss World 2022. Cały czas jest urzędującą Miss Świata, więc ma mnóstwo obowiązków w różnych częściach naszego globu. Na krótko wróciła do Polski, spotkała się z rodziną i przyjaciółmi oraz pokazała swój rodzinny dom w Łodzi. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza.

📢 Tak wygląda Seyran z serialu Złoty chłopak. Aktorka ma ponad 8 milionów fanów na Instagramie Afra Saraçoğlu w serialu "Złoty chłopak" wciela się w rolę Seyran Şanlı. Widzowie od pierwszego odcinka polubili piękną dziewczynę, która jest główną bohaterką tureckiej telenoweli. Sprawdziliśmy, jak na co dzień wygląda turecka aktorka. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Seyran. Zobacz, co jeszcze wiemy o gwieździe nowej produkcji znad Bosforu. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną!

📢 Lara Gessler na pokazie bielizny w srebrnych majtkach. Gwiazda odpięła marynarkę i pokazała sylwetkę Nogi aż do samej ziemi - to powiedzenie z pewnością przychodzi do głowy, oglądając zdjęcia Laury Gessler z pokazu mody bieliźnianej marki Calzedonia, który odbył się w czwartek, 30 listopada. Pani Laura odpięła marynarkę, której poły rozchyliły się, ukazując srebrne spodenki i zgrabne nogi... 📢 Powrót kierowców na Fordońską i tramwajów na Perłową w Bydgoszczy. Duże zmiany organizacji ruchu i w komunikacji miejskiej W piątek (8 grudnia) wykonawca budowy nowych mostów nad Brdą udostępni do ruchu południową jezdnię ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Dzień później, w sobotę, tramwaje powrócą na ulicę Perłową. Długo wyczekiwane zmiany w organizacji ruchu nie oznaczają jeszcze końca prac i wszystkich utrudnień.

📢 Wernisaż wystawy "Wymarzone muzeum. 100 lat!". Laureaci konkursu nagrodzeni [zdjęcia] W czwartek (7 grudnia) w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej "Wymarzone muzeum. 100 lat!". Motywem przewodnim były kwiaty. W czasie uroczystości wręczono też nagrody laureatom konkursu.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki [8.12.2023] Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [8.12.2023] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [8.12.2023] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [8.12.2023] I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [8.12.2023] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej! 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [8.12.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka [8.12.2023] Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [8.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [8.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? O tym piszemy w artykule. 📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [8.12.2023] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Sean Penn - tak wyglądał 40 lat temu. Dziś imponuje muskulaturą jak u kulturysty! [8.12.2023] Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu.

📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie! [8.12.2023] Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach?

📢 Firuze z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda teraz piękna Cansu Dere [8.12.2023] Od nakręcenia tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie" mija 10 lat. Jedną z postaci, którą z pewnością zapamiętali widzowie jest Firuze. W jej rolę wcieliła się Cansu Dere - znana turecka aktorka i modelka. Dere w przeszłości odnosiła spore sukcesy w konkursach piękności. Do teraz współpracuje ze znanymi markami modowymi i pojawia się na okładach czasopism. Jak zmieniła się od czasu, gdy wystąpiła w serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 roku. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [8.12.2023] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Serial Dziedzictwo. Zuhal w rozpaczy po ślubie - to wydarzy się w grudniu [8.12.2023] W grudniu widzów serialu "Dziedzictwo" czeka sporo ciekawych wydarzeń. Seher i Yaman szykują się do ślubu. Ceremonię chcą powtrzymać Ikbal i Zuhal, jednak materiały mające obciążyć Seher znikają. Ślub dojdzie do skutku. Zuhal jest załamana - nie może wybaczyć siostrze, że ta ściągnęła ją z Londynu i zrujnowała jej życie. W galerii zamieszczamy streszczenia serialu "Dziedzictwo" na dwa tygodnie (do 13 grudnia 2023).

📢 Serial "Akacjowa 38" - Cayetana ofiarą nożownika! Wiemy co wydarzy się w grudniu [8.12.2023] W grudniowych odcinkach hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38" widzów czeka sporo zwrotów akcji. Cayetana padnie ofiarą nożownika. Zgadnijcie, komu przyjdzie ją ratować... Streszczenia nowych odcinków serialu "Akacjowa 38", które będą wyemitowane w pierwszej połowie grudnia, zamieszczamy w galerii. Telenowela emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą ślub jeszcze w te Święta? Co na to Paulina Smaszcz? [8.12.2023] Nie ma chyba bardziej znanej pary w polskim show biznesie. O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego mówi się cały czas. Niedawno media spekulowały o rozstaniu znanej pary. Ci jednak mimo przeciwności losu nadal są ze sobą. Niedawno tajemniczo poinformowali o tym, że zaczynają wielkie odliczanie. Czy to oznacza, że zobaczymy Cichopek i Kurzajewskiego jeszcze w tym roku na ślubnym kobiercu? 📢 Takie będą nowe połączenia kolejowe w woj. kujawsko-pomorskim. Rekord pasażerów w 2023 roku! [8.12.2023 r.] 225 mln zł - tyle samorząd województwa zamierza przeznaczyć na kujawsko-pomorskie koleje w przyszłym roku, to więcej o 12 procent w porównaniu do 2023 r. Dojdą m.in. dodatkowe połączenia między Bydgoszczą a Toruniem.

📢 Pomarańcze - takie mają właściwości. To się dzieje z nami, gdy jemy pomarańcze [8.12.2023] Pomarańcze to jedne z najpopularniejszych owoców. Są smaczne, aromatyczne i zdrowe. Wielu Polakom pomarańcze kojarzą się z Wigilią i ze świętami Bożego Narodzenia. Pomarańcze zawierają wiele dobrych dla organizmu składników. Zobacz, jakie właściwości mają pomarańcze i co się dzieje z naszym organizmem, gdy jemy te owoce.

📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [8.12.2023] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się do połowy grudnia. Rozwód, adopcja i pojednanie [8.12.2023] Telenowela "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını") ma spore grono telewidzów. W artykule znajdziesz streszczenia odcinków tureckiego serialu, które Telewizja Polska pokaże do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Seyran idzie z Feritem na kolację z panem Efe. Fuat przeprasza Asuman za swoje zachowanie. Szczera rozmowa kończy się decyzją o rozwodzie. Orhan przyznaje się żonie do działań za plecami ojca. Asuman wpada w poślizg i auto ląduje w rowie. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się w serialu. Yildiz dowiaduje się, że Cagatay ma dziecko z inną! [8.12.2023] Końcówka roku będzie niezwykle ekscytująca dla widzów serialu "Zakazany owoc". Na jaw wychodzą kolejne grzeszki Cagataya. Okazuje się, że przystojny biznesmen ma dziecko z... Feyzą. Ta wiadomość załamuje Yildiz. Na szczęście blondynka może liczyć na wsparcie Ender. Zobaczcie streszczenia serialu "Zakazany owoc". To wydarzy się w odcinkach w połowie grudnia! 📢 Marcin Hakiel zamieszkał z nową ukochaną? Dominika i tancerz piekli pierniczki z dziećmi [8.12.2023] W marcu 2022 roku po 17 latach związku, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali o swoim rozstaniu. Aktorka związała się z kolegą programu "Pytanie na śniadanie" - Maciejem Kurzajewskim, z którym miała mieć romans jeszcze podczas trwania małżeństwa. Z kolei Hakiel łączony był z piękną blondynką. Teraz jego partnerką jest tajemnicza Dominika, z którą tancerz zamierza spędzić święta. Robili nawet wspólnie pierniczki z Helenką - córką Hakiela.

📢 Ceny choinek. Takie drzewka będzie można kupić w Lasach Państwowych [8.12.2023 r.] Świąteczne drzewko można kupić nie tylko pod hipermarketem. Właśnie rusza ich sprzedaż na terenach nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [8.12.2023] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Violetta Villas odeszła 12 lat temu. Zobacz, jak wyglądała kiedyś - mamy archiwalne zdjęcia [8.12.2023] Życie Violetty Villas to gotowy scenariusz na film. Jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek podczas swojej kariery występowała na największych scenach świata. Los jej jednak nie oszczędzał - miała za sobą trzy nieudane małżeństwa, a ostatnie lata życia spędziła w ogromnym cierpieniu i z dala od najbliższych. Przypominamy, jak Violetta Villas wyglądała w czasach swojej świetności. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Grał Emira w serialu Przysięga. Tak dzisiaj wygląda Gökberk Demirci [zobacz zdjęcia - 8.12.2023] "Przysięga" była jednym z najdłużej emitowanych tureckich seriali na antenie Telewizji Polskiej. Losy bohaterów telenoweli śledziliśmy przez 3,5 roku, a w tym czasie widzowie zobaczyli 838 odcinków. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u głównego bohatera serialu "Przysięga". Gökberk Demirci jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobacz, jak na co dzień żyje serialowy Emir.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Góralska posiadłość z pięknym widokiem [zdjęcia - 8.12.2023] Justyna Kowalczyk to najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska. Multimedalistka Igrzysk Olimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata na co dzień mieszka u podnóża gór w miejscowości Kasina Wielka. Jej dom to tradycyjna góralska posiadłość wykonana z belek. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [8.12.2023] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Gra Omera w serialu Zakazany owoc. Turecki aktor ma 28 lat, a fanki za nim szaleją [zdjęcia - 8.12.2023] Widzowie w Polsce oglądają obecnie 5. sezon serialu "Zakazany owoc". Turecka produkcja cieszy się ogromną popularnością, a każdy kolejny odcinek przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Niedawno w telenoweli pojawiło się kilka nowych postaci. W rolę Omera, nowego kochanka Kumru, wciela się Emre Dinler. Co wiemy o tureckim aktorze? Jaki jest na co dzień? Mamy prywatne zdjęcia tureckiego aktora!

📢 Tak prywatnie wygląda Rafał Grabias z Królowych życia. Za kilka dni będzie obchodził 34. urodziny [zdjęcia - 8.12.2023] Rafał Grabias jest jednym z najpopularniejszych uczestników programu "Królowe życia". W reality-show TTV występował wraz ze swoim ówczesnym partnerem Gabrielem Sewerynem, który zmarł niespodziewanie 28 listopada. Mężczyźni tworzyli parę przez osiemnaście lat, ale od jakiegoś czasu nie byli już razem. Sprawdziliśmy, jak Rafał Grabias żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia 34-latka.

📢 Bogusław Linda pozował z bronią na premierze "Napoleona". Tak zmienił się przez 25 lat [zdjęcia - 8.12.2023] Bogusław Linda to znany i popularny polski aktor, ale nie tylko gra przed kamerą. Jest także reżyserem, scenarzystą teatralnym i filmowym, pedagogiem i komikiem. Niedawno pan Bogusław pokazał się z żoną Lidią Popiel na premierze filmu "Napoleon", gdzie zapozował m.in. z muszkietem. Zdjęcie z premiery i fotografie z lat 1998-2023 w galerii artykułu. Zobacz, jak zmienił się Bogusław Linda.

📢 To wydarzy się po weekendzie w serialu "Akacjowa 38". Justo porywa dziecko Manueli [streszczenia - 8.12.2023] Cayetana i Justo tworzą niebezpieczną parę, która zrobi wszystko, aby zniszczyć Germana i Manuela. Tym razem postanawiają porwać Inocencię. Manuela szaleje z rozpaczy, a na ratunek dziewczynce wyrusza German. Czy uda im się odbić dziecko z rąk Justo i Cayetany? Tego dowiecie się z najnowszych odcinków telenoweli "Akacjowa 38". 📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Yaman postanawia wyznać Seher miłość [streszczenia - 8.12.2023] Yaman w końcu dopuszcza do siebie myśl, że kocha Seher całym sercem. Mężczyzna postanawia wyznać żonie swoje uczucia, jednak za każdym razem, kiedy jest już blisko, ktoś przeszkadza mu. Postanawia więc udać się w podróż poślubną z Seher, aby w końcu zostać z nią sam na sam. Dziewczyna jest zawstydzona, jednak z chęcią przyjmuje propozycję o wyjeździe. Czy Yamanowi uda się nareszcie wyznać miłość Seher. O tym dowiemy się z kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo".

📢 Tak wygląda Pamela Anderson bez grama makijażu. Dawniej seksbomba - teraz stawia na naturalność Pamela Anderson na świecie zasłynęła rolą seksownej ratowniczki w serialu "Słoneczny patrol". Aktorka kojarzyła się opinii publicznej głównie z wyzywającym stylem i operacjami plastycznymi. Obecnie stawia jednak na zupełnie inny wizerunek. Jej makijaż jest delikatniejszy lub nie ma go wcale, ubiera się skromnie. Zobacz, jak zmieniła się Pamela Anderson!

📢 Obowiązkowe potrawy na Wigilię. Tych dań nie może zabraknąć na stole - lista [8.12.2023] Niebawem zasiądziemy z bliskimi do wigilijnej kolacji. Na stole podczas Wigilii pojawią się tradycyjne potrawy. Z pewnością nie zabraknie karpia, pierogów, czy kapusty z grzybami. Jakich dań jeszcze nie powinno zabraknąć na stole 24 grudnia? Co dokładnie tradycja mówi na temat potraw wigilijnych oraz stołu? Przeczytajcie.

📢 Pod Bydgoszczą trwają poszukiwania kota drapieżnego. Serwal ma na imię Pimpek i przyjechał z Czech Serwal uciekł z woliery, od właścicieli mieszkających w Strzelcach Górnych pod Bydgoszczą. Był widziany w Jarużynie. Jego pan odradza próby samodzielnego ujęcia kota. Nie jest pewny, jak zwierzę się zachowa. Bardzo prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli Pimpka. 📢 Finał świątecznej akcji "Anioły do mnie wysyłaj" w bydgoskim szpitalu dziecięcym [zdjęcia] Przedstawienie "Elfowe czary", wizyta Świętego MIkołaja i paczki z upominkami dla dzieci, które leczą się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy i uczą w szkole szpitalnej - w czwartek (7 grudnia) odbył się piękny finał akcji "Anioły do mnie wysyłaj". 📢 Zaginął 76-letni Julian Ogonowski z Bydgoszczy. Szukają go policjanci z Fordonu Policjanci z komisariatu w bydgoskim Fordonie prowadzą poszukiwania 76-latka, który wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze w tej sprawie ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia seniora.

📢 Policjanci z bydgoskich Wyżyn uratowali 57-latkę. Kobietę znaleźli w jednym z pustostanów Szybka interwencja policjantów z bydgoskich Wyżyn przyczyniła się do uratowania 57-latki, która leżała w pustostanie nie mogąc się przemieszczać. Kobieta miała odmrożenia nóg i gorączkę spowodowaną zapaleniem płuc.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina, znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła. 📢 Figury i urody mogą jej pozazdrościć 30-latki. Grażyna Wolszczak zdradza sekret swojej zgrabnej sylwetki. Zobacz, jak wyglądała w młodości Jest jedną z najładniejszych i najsympatyczniejszych aktorek swojego pokolenia. Od lat gra w serialu „Na Wspólnej”, w którym wciela się w rolę Barbary Brzozowskiej. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym imponuje urodą, sylwetką, a widzowie pokochali ją za szczery uśmiech.

📢 Eda Ece niedługo zostanie mamą. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradziła płeć dziecka Ślub a następnie ciąża Edy Ece zdominowała tureckie media. Spekulacje o ciąży odtwórczyni roli Yildiz z w serialu "Zakazany owoc" okazały się prawdą. Aktorka niedawno została przyłapana w sklepie z dziecięcymi ubrankami. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do 15 grudnia. Wesele, podróż poślubna i wypadek Zuhal "Dziedzictwo" to jedna z kilku tureckich produkcji emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie wydarzenia w telenoweli znad Bosforu nabrały tempa, a widzowie już wkrótce zobaczą długo wyczekiwany ślub Seher i Yamana. Podstępny plan Ikbal i Zuhal się nie powiódł, a rodzice Yamana nareszcie zostaną małżeństwem. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" w pierwszej połowie grudnia. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zobaczymy w dniach 4-15 grudnia.

📢 Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu. 📢 To wydarzy się w pierwszej połowie grudnia w serialu Akacjowa 38. Cayetana śledzi Manuelę i Germana W Polsce przybywa fanów serialu "Akacjowa 38", który można oglądać od poniedziałku do soboty na antenie TVP 2. Grudniowe odcinki hiszpańskiej telenoweli zapowiadają się bardzo ciekawie. Cayetana rozkaże Gubernowi, by śledził Manuelę i Germana, a niedługo później kobieta zostanie ugodzona przez kogoś nożem. German domyśla się, kto mógł stać za tym atakiem. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie grudnia. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków uwielbianej produkcji.

📢 Tak mieszka Ewa Mrozowska z Gogglebox. Retro meble i dekoracyjna cegła na ścianach Ewa Mrozowska popularność zdobyła za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występowała przez osiem lat. Obecnie spełnia się jako makijażystka, a efekty swojej pracy wrzuca na Instagrama. W mediach społecznościowy publikuje również zdjęcia swojego domu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak celebrytka urządziła swoje cztery kąty. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do połowy grudnia. Inocencia zostanie porwana Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Gubern śledzi Germana i Manuelę. German usiłuje uzyskać od Cayetany zwrot swoich pieniędzy. Rosina i Maximiliano spędzają noc w pokoju służących. Trini odchodzi z Akacjowej. Zostawia don Ramonowi list pożegnalny. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Otwarcie pomostów na plaży w Pieczyskach z fajerwerkami, barszczem i ogniskiem [zdjęcia] W Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim otwarto nowe pomosty zbudowane jesienią br. Przygotowania do inwestycji trwały cztery lata. Efekt każdy może ocenić sam, odwiedzając plażę. 📢 Dr Paweł Rajewski, prof. Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, o zakażeniu Krakenem: - Nie straszymy, ale apelujemy o pewną rozwagę Większość infekcji wywołanych przez ten subwariant jest na tyle łagodnych, że przebiegają subklinicznie, skąpoobjawowo i choroba sama się ogranicza po kilku dniach lub przebiega wręcz bezobjawowo. Więc nie straszymy, ale apelujemy o pewną rozwagę, bowiem dla większości społeczeństwa zakażenie subwariantem Kraken będzie przypominać zwykłą infekcję górnych dróg oddechowych, ale może się zdarzyć, że dla osób z grup ryzyka przebieg będzie ciężki i będzie wymagał hospitalizacji. Stąd jeśli czujemy się przeziębieni, zostańmy w domu na 3 do 5 dni, a jeśli musimy wyjść, wykonajmy test w kierunku koronawirusa i wirusa grypy, załóżmy maseczkę ochronną - mówi dr n. med. Paweł Rajewski, prof. Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

📢 Nowe przedszkole w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy. Na otwarcie przyszedł św. Mikołaj Mali podopieczni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy zyskali nową przestrzeń do zabaw i rehabilitacji. Zanim otwarto nowe przedszkole, maluchy były pasowane, a potem przyszedł św. Mikołaj. 📢 Bydgoska Jadłodzielnia WSG otwiera się w nowym miejscu. Teraz będzie działać przy bazylice Jadłodzielnia WSG funkcjonuje w Bydgoszczy od sześciu lat. Dzięki tej inicjatywie ocalone zostały dziesiątki ton jedzenia, bo świeże posiłki, zamiast lądować w koszu, trafiały do osób ubogich, głodnych czy bezdomnych. W środę, 6 grudnia, jadłodzielnia zaczęła działać w nowej lokalizacji. Jak podkreślają koordynatorzy, zmiana ta nie tylko poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z punktu, ale też doskonale wpisuje się w działalność dobroczynną bydgoskiej bazyliki.

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać! 📢 Małgorzata Ohme - tak mieszka. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme!

📢 Z policją i św. Mikołajem w bydgoskiej hali "Immobile Łuczniczka". Impreza dla dzieci i przedstawienie z policjantami W Bydgoszczy w środę odbyła się wyjątkowa impreza mikołajkowa zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji i Caritas Diecezji Bydgoskiej. Były niespodzianki i przedstawienie z postaciami z bajek. W rolę kreskówkowych bohaterów wcielili się policjanci nie tylko z bydgoskiej komendy. 📢 Oto najdziwniejsze i najbardziej oryginalne nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź listę Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Świąteczny duch zawitał w bydgoskim Schronisku dla Zwierząt. Za nami mikołajki. Darczyńców nie zabrakło! [zdjęcia] W środę, 6 grudnia, w Bydgoszczy odbyły się "Mikołajki z Podopiecznymi Schroniska dla Zwierząt". Już od rana bydgoszczanie i mieszkańcy okolic obdarowywali zwierzaki świątecznymi podarunkami. W zamian za okazane wsparcie darczyńcy mieli okazję skorzystać z nielimitowanych spacerów z psiakami. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 Nowe rozkłady jazdy tramwajów w Bydgoszczy. Odjazdy w odstępie 5 minut i... 25 minut czekania Od soboty, 9 grudnia, zajdą spore zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Ma to związek z zakończeniem prac w rejonie Perłowej/Toruńskiej oraz otwarciem nowego mostu tramwajowego przez Brdę (przy moście Kazimierza Wielkiego). Na przystankach oraz na stronie internetowej ZDMiKP pojawiły się już nowe rozkłady. Duże zmiany czekają pasażerów na Kapuściskach. Są pierwsze uwagi. 📢 Centrum Seniorów Dworcowa 3 w Bydgoszczy otwarte. Tak prezentują się jego wnętrza [zdjęcia] To był niezwykle wyczekiwany moment i wspaniały prezent mikołajkowy dla bydgoskich seniorów. W środę (6 grudnia) w Bydgoszczy uroczyście zostało otwarte nowe Centrum Seniorów Dworcowa 3. 📢 Bydgoscy strażacy zorganizowali mikołajki w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy W środę 6 grudnia bydgoscy strażacy sprawili wielką radość małym pacjentom przebywającym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 44). Druhowie przeprowadzili akcję „Strażackie Mikołaje 2023”.

📢 Prezent dla fana Wiedźmina – pomysły na każdą kieszeń i okazję. Sprawdź, a z pewnością znajdziesz coś idealnego Szukasz prezentu dla fana Wiedźmina? Nie wiesz jednak, co kupić lub boisz się, że to będzie dużo kosztować? Bez obaw, u nas znajdziesz całą listę pomysłów, w dodatku w różnych cenach i rodzajach. Z pewnością znajdziesz tu coś odpowiedniego na upominek dla innych lub dla siebie, jeśli lubisz Wiedźmina. Przekonaj się sam.

📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką.

📢 Próbna matura z CKE. Po raz pierwszy w Formule 2023 piszą ją uczniowie 5-letniego technikum W środę (6 grudnia) rozpoczęła się próbna matura z CKE. Choć udział w niej jest dobrowolny, to w Bydgoszczy wiele liceów i techników postanowiło wziąć w niej udział. W pierwszym dniu uczniowie zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym. 📢 Mieszkaniec Bydgoszczy zatrzymany za sharing. Tak wyglądały jego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia! Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 46-latka zajmującego się sharingiem. W zajmowanym przez niego mieszkaniu znaleźli 10 dekoderów i kilka kart abonenckich służących do tego typu działalności. Mężczyzna już usłyszał zarzut. 📢 Sahika z serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci: "Piękna i zmysłowa" - zdjęcia "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Gra piękną ratowniczkę w serialu Na sygnale. Tak mieszka Monika Mazur Monika Mazur od dziewięciu lat wciela się w rolę Martyny Kubickiej-Strzeleckiej w serialu "Na sygnale". Aktorka jest jedną z głównych bohaterek produkcji, w której widzowie mogą zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca ratowników medycznych. Monika Mazur jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobacz, jak mieszka gwiazda serialu "Na sygnale"! 📢 Gra Leonor w serialu Akacjowa 38. Piękna Alba Brunet zachwyca urodą na Instagramie "Akacjowa 38" to jeden z najbardziej popularnych zagranicznych seriali emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy Manueli i Germana, ale to niejedyne postaci cieszące się sympatią widzów. Jedną z drugoplanowych bohaterek jest Leonor, w rolę której wciela się piękna Alba Brunet. Zajrzeliśmy, jak na co dzień żyje i wygląda hiszpańska aktorka. Zobacz prywatne zdjęcia serialowej Leonor.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Te osoby znajdą miłość jeszcze w tym roku Miłość prezentem pod choinkę? Dlaczego nie?! W 2023 roku wszystko jest możliwe. Jak wskazuje Wróżka Roma, los naszych singli jeszcze nie jest przesądzony, a prawdziwa miłość spotka ich... wraz z pierwszą gwiazdką. Kto wejdzie w Nowy Rok w towarzystwie ukochanej osoby? Tego dowiecie się z naszego najnowszego horoskopu.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - nowe porządki w rezydencji. Sprawdź, co wydarzy się w serialu W tej galerii przeczytasz streszczenia odcinków serialu "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını"), które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do piątku 8 grudnia 2023 roku. Po przemówieniu, które wygłosi Halis wszyscy będą w szoku. W rezydencji zapanują nowe porządki. Seyran cały czas nie ufa Feritowi. Po tym, co zobaczy w jego pracy będzie załamana. Przeczytaj w galerii, co wydarzy się niebawem w telenoweli "Złoty chłopak".

📢 Tak wypoczywa Kasia Glinka. "Bogini piękna" - internauci są zachwyceni aktorką. Zobacz zdjęcia Katarzyna Glinka przez wielu uważana jest za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Trudno się dziwić takim opiniom, patrząc w jakiej formie znajduje się serialowa Kasia Górka z "Barw szczęścia". Aktorka uwielbia podróżować, a jej zdjęcia z wycieczek robią prawdziwą furorę na Instagramie. Internauci są pod wrażeniem zgrabnej sylwetki i młodego wyglądu 46-latki. Zobacz, jak wypoczywa Katarzyna Glinka. 📢 Wyjątkowe zdjęcia Bydgoszczy. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie 100 lat Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji w Bydgoszczy. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania, a niektóre budynki zniknęły na zawsze. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądało miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentujemy zdjęcia Bydgoszczy z lat 1920-39. 📢 Bydgoscy Wolontariusze Roku 2023 uhonorowani. Piękna gala na 20-lecie konkursu [zdjęcia] Mają otwarte serca i zawsze gotowi są do pomagania innym. We wtorek (5 grudnia) w Teatrze Kameralnym najlepsi z najlepszych odebrali statuetki "Skrzydła Aniołów" podczas gali "Bydgoski Wolontariusz Roku 2023".

📢 Nieczynny młyn w Kcyni przejdzie metamorfozę. Koncepcje robią wrażenie Młyn w Kcyni zamknięty został na cztery spusty pod koniec lat 80. Zdawało się, że nic już nie uratuje budynku, a jednak. Gmina chce zrewitalizować obiekt i nadać mu nowe funkcje.

📢 Kilka godzin komunikacyjnego paraliżu w Bydgoszczy. Z pojazdu wypadł silnik! Przed godziną 11 we wtorek (5 grudnia) na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy doszło do wykolejenia tramwaju linii nr 3, który jechał z centrum w kierunku Fordonu. Zdarzenie spowodowało bardzo duże utrudnienia w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Ruch tramwajowy przywrócono dopiero przed godz. 16. 📢 Działki ROD na sprzedaż po sezonie. Tyle trzeba zapłacić w Bydgoszczy i okolicy - zobacz zdjęcia Przeglądamy oferty działek rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolic. Ile w grudniu 2023 roku trzeba zapłacić za działkę w rejonie Bydgoszczy? W galerii znajdziesz przykładowe oferty (zarówno działek ROD jak i z własną księgą wieczystą), które pojawiły się na stronie otodom.pl. Po zdjęciami zamieszczamy ceny oraz najważniejsze informacje.

📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę. 📢 Pogodynka TVP. Tak zmieniała się na zdjęciach w ostatnich latach Marzena Słupkowska Marzena Słupkowska jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek pogody w naszym kraju. Od ponad dwudziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej. Aż trudno uwierzyć, że piękna pogodynka kończy w tym roku 45 lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak zmieniała się przez lata. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Marzena Słupkowska.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Kumru z serialu "Zakazany owoc". Taka prywatnie jest aktorka Biran Damla Yılmaz - zobacz zdjęcia Kumru to nowa postać w serialu "Zakazany owoc", która pojawia się na początku piątego sezonu tureckiej telenoweli. W jej rolę wciela się urocza aktorka Biran Damla Yılmaz. Co o niej wiemy i jak wygląda na co dzień? Zobaczcie zdjęcia z jej instagramowego profilu, który śledzi blisko cztery miliony internautów! 📢 To ona w "Dziedzictwie" zagrała Seher. Odeszła w atmosferze skandalu. Sıla Türkoğlu prywatnie Główny wątek serialu "Dziedzictwo", który mogą oglądać widzowie TVP 1 kręci się wokół relacji Seher (Sıla Türkoğlu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan). Urocza turecka aktorka pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach i opuściła produkcję w atmosferze skandalu. Jaka prywatnie jest Sıla Türkoğlu)? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych.

📢 Tak wygląda willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim. 📢 Tak dzisiaj wygląda Frytka z Big Brothera - mamy zdjęcia. Zobacz, jak zmieniła się przez lata Ponad 20 lat temu Agnieszka Frykowska wzięła udział w 3. edycji Big Brothera. Podczas pobytu w Domu Wielkiego Brata Frytka wywołała gigantyczny skandal, odbywając na wizji stosunek płciowy z Łukaszem „Kenem” Wiewiórskim. Pomimo że zajęła dopiero 10. miejsce, dzięki udziałowi w programie zyskała ogromną popularność. Przypominamy, jak przez lata zmieniła się Frytka z Big Brothera. Zobacz, jak wygląda dzisiaj!

