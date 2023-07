Policjanci z Bydgoszczy zabezpieczyli ponad 150 kg narkotyków. Towar magazynowano we Włocławku

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili, że na terenie Włocławka rozprowadzone są znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze, którzy pracowali nad sprawą wytypowali podejrzanego o zajmowanie się przestępczym procederem.

W środę (19 lipca) pojechali do Włocławka, gdzie na jednej z ulic, pod garażami, namierzyli podejrzanego. Mężczyzna przyjechał pojazdem typu bus, z którego wysiadł i przesiadł się do przestrzeni pasażerskiej za siedzeniem kierowcy. Kryminalni postanowili go sprawdzić. Gdy otworzyli boczne drzwi pojazdu, nakryli go w trakcie przeładunku hermetycznie zapakowanych paczek z substancją przypominająca kryształki oraz zielonym suszem roślinnym.