Narkotyki w Bydgoszczy to już plaga. Nie ma tygodnia, żeby policja nie zatrzymała dilera

- To jest przerażające - opowiada Czytelnik. - Znajomy ma córkę na studiach, już musiała trafić na dwa miesiące na odwyk. Przez imprezy, wpadła w jakiś ciąg... Dowozili jej na oddział jakieś przekąski czy napoje. Każda butelka z napojem była sprawdzana przez pielęgniarkę, czy nie jest otwarta. Bo okazuje się, że rodzice dowożą dzieciom otwarte butelki, w których mogą coś przemycić... To oczywiście skrajna nieodpowiedzialność, ale to nie zmienia faktu, że narkotyki można dostać bez problemu. I to już nie chodzi o marihuanę. Wystarczy być stałym klientem jakiegoś sklepu monopolowego, tam się dostanie kontakt do dilera metaamfetaminy. Dlaczego w sklepach można dostać szklane tzw. lufki? jeszcze nie widziałem, żeby ktoś w tym palił papierosy...

Powodem ostatnich zgonów w Żurominie prawdopodobnie było przedawkowanie fentanylu. To bardzo silny lek przeciwbólowy, który jednocześnie ma właściwości narkotyczne. Jest kilkadziesiąt razy silniejszy niż heroina. Ocenia się, że w USA stał się w ostatnich latach najbardziej śmiercionośnym narkotykiem i ma na koncie ponad 700 tysięcy ofiar.