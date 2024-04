20-latek miał w mieszkaniu na osiedlu Leśnym ponad kilogram narkotyków - zobacz zdjęcia

To już kolejna taka akcja przeprowadzona przez dzielnicowych z bydgoskiego Śródmieścia. Nie ustają oni w walce z przestępczością narkotykową w naszym mieście. Tym razem na celowniku mundurowych znalazł się 20-latek z osiedla Leśnego.

Policjanci ustalili, że może on przechowywać w mieszkaniu znaczną ilość narkotyków. Aby to sprawdzić, w miniony piątek (29.03) zapukali do drzwi jego lokalu. Już na wejściu wyczuli silną woń charakterystycznego zapachu marihuany.