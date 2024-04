Bydgoszczanin posiadał 2,5 kg narkotyków. Trzy miesiące spędzi w areszcie

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy ustalili, że mieszkaniec bydgoskiego Szwederowa może posiadać środki zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W czwartek, 11 kwietnia udali się do jego mieszkania, by potwierdzić swoje przypuszczenia. Zastali 44-latka na miejscu, w dodatku w towarzystwie kolegów, którzy również związani byli z tego typu przestępczością.

Kluczowa w tej właśnie sprawie okazała się lodówka - to w niej przechowywano znaczną ilość narkotyków. Policjanci zabezpieczyli tam ponad 1421 gramów substancji 2C-B, 928 gramów amfetaminy, ponad 95 gramów marihuany oraz 128 sztuk tabletek MDMA o wadze 47 gramów. Również koledzy podejrzanego mieli przy sobie narkotyki. Funkcjonariusze ujawnili je o łącznej wadze niemal 20 gramów.

Wszystkie przejęte przez policjantów substancje trafiły do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Wstępne badania potwierdziły, że ich posiadanie jest zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. 44-latek oraz jego towarzysze w wieku 40 i 41 lat zostali przewiezieni do komisariatu na Szwederowie. Mężczyzna posiadający znaczną ilość trafił do policyjnego aresztu. Konsekwencją jego czynu był zastosowany przez sąd w sobotę, 13 kwietnia 3-miesięczny tymczasowy areszt. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub psychotropowych ustawodawca przewidział karę do 10 lat pozbawienia wolności. Z konsekwencjami prawnymi muszą się liczyć pozostali dwaj mężczyźni posiadający tego rodzaju środki.