Pół wieku bydgoskiej Samochodówki. Wielką galę poprzedza w szkole cykl spotkań po latach

Kolejni wyjątkowi goście spotkają się z uczniami Samochodówki

- To niewątpliwie zasługa Andrzeja i Piotra Karpińskich. To oni prowadzili w naszej szkole sekcję kartingową - mówi Janusz Tomas. - Przez lata przewinęło się przez nią wielu wspaniałych zawodników, którzy po ukończeniu szkoły, kontynuowali swoją pasję. Dla naszych obecnych uczniów na pewno będzie to bardzo ciekawe spotkanie.

Na tym nie koniec, bo 22 kwietnia planowane jest spotkanie z twórcami bydgoskiego sportu. W jego ramach w szkole wizyta Stanisława Olczyka, byłego nauczyciela Samochodówki, trenera wielu pokoleń lekkoatletów, mistrzów Polski i Europy oraz uczestników igrzysk olimpijskich.