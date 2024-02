Przyjdź na kiermasz ciast i wesprzyj zrzutkę na operację małej Hani z Bydgoszczy

- Operacja zdeformowanych stóp planowana jest 13 marca, ale lekarze muszą córkę do niej odpowiednio przygotować - mówi Julita Krakowska. - Hania będzie miała najpierw wykonany specjalny masaż stóp, a następnie założony gips na stopy. Chodzi o to, aby uzyskać jak najbardziej prawidłowe ułożenie kości przed operacją. To działanie specjaliści z zakresu fizjoterapii i ortopedii powtarzać będą dwa razy w tygodniu do momentu operacji.