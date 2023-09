Podczas Festiwalu Pozytywka auta wjeżdżały i parkowały w bydgoskim parku

– Tak trudno było zaparkować jakieś 50-100 metrów dalej i coś przenieść? Jeśli rzeczywiście to był powód, bo nie jestem przekonany. W tym samym czasie było kilka wolnych miejsc postojowych na ul. 20 stycznia 1920 roku, przy Teatrze Polskim . Przeraża mnie to ustawiczne rozjeżdżanie samochodami zieleni wszędzie gdzie się da. Parę lat temu pięknie zrewitalizowano park za ciężkie pieniądze mieszkańców Bydgoszczy, a jak tylko nadarzy się okazja, to teren jest niszczony przez auta – dodaje czytelnik.

– W sobotę byłem w parku Kochanowskiego. Impreza była bardzo udana, ale nie rozumiem, czemu organizatorzy parkowali swoje auta na terenach zielonych . Nie był to czas rozstawiania sprzętu, a i auta nie były dostawcze. Jeśli coś w nich przewozili, to raczej drobne rzeczy. Nie byłem tam długo, a widziałem trzy auta, a pewnie w ciągu całej imprezy było ich więcej – zaznacza pan Kamil.

– W odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące wjazdu samochodów do parku Kochanowskiego, chcielibyśmy zapewnić, że dobrostan parku leży nam na sercu i postaramy się, aby podobne sytuacje były w przyszłości ograniczone do minimum. W opisanej sytuacji pojazdy faktycznie wjechały na alejki, ponieważ wymusiły to kwestie organizacyjne i techniczne festiwalowych wydarzeń . Możemy jednak zapewnić, że pozostawiliśmy po sobie porządek i że zieleń w parku nie ucierpiała w trwały sposób – odpowiedziała nam Aneta Pytlak z Fundacji Kultury Pozytywka.

Bydgoski ratusz zapytaliśmy czy w przypadku tej imprezy było wydane pozwolenie na wjeżdżanie na tereny zielone i jeśli, to na jakich zasadach obowiązywało. – Organizatorzy nie mieli zgody na parkowanie na terenach zieleni parkowej. Zwrócimy im uwagę, żeby takie sytuacje nie miały więcej miejsca – informuje Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.

– W podobnych sytuacjach mieszkańcy powinni kontaktować się ze Strażą Miejską. Służby interweniują w tych sprawach. W ubiegłym roku zgłosiliśmy podobny przypadek przy okazji organizacji Rzeki Muzyki – mówi nam Marzena Błaszczyk, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia MODrzew.

– To taki zły polski zwyczaj, że jak nie ma, gdzie zaparkować, to najwygodniej pod drzewem czy na terenach zielonych. Parę lat temu nasza ekspertka, dr hab. Katarzyna Marcysiak, przygotowała analizę na ten temat – dodaje i odsyła do artykułu. Czytamy w nim m.in., że parkujące samochody wywierają na podłoże ciśnienie ponad 220 kPa, niszczą korzenie drzew oraz powodują zagęszczenie gleby, a to mniej wody dla roślin i drzew. Część uszkodzeń widoczna jest dopiero po latach.