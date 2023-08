Pisane w upały - do czytania w upały. Minął tydzień w Bydgoszczy - komentuje Jarosław Reszka

Bezsprzecznie smuci natomiast fakt, że w ubiegłą sobotę, 12 sierpnia, wczesnym popołudniem spłonął na ulicy Wojska Polskiego zabytkowy tramwaj marki Herbrand. W wypadku ucierpiała motornicza prowadząca ów zabytek. Kobieta trafiła do szpitala.

Tramwaj marki Herbrand to kawał historii komunikacji publicznej w Bydgoszczy. Na jej ulice wyjechał w 1896 roku. Po drugiej wojnie m.in. robił za domek kempingowy w Babilonie pod Chojnicami, później stał się kurnikiem przy leśniczówce. Wreszcie wrócił do Bydgoszczy, gdzie po kolejnych długich latach został odremontowany i ponownie zaczął wozić ludzi jako atrakcja turystyczna.

Nie wiem, jakie były powody pożaru tego zabytku. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że upał miał z tym coś wspólnego. W Miejskich Zakładach Komunikacyjnych ustalają przyczynę i dumają nad tym, czy tramwaj może wrócić do służby. Ale przypadek ten niesie też nauczkę. Wielu Polaków jest miłośnikami starych pojazdów i chętnie by je podziwiało na torach i szosach. Atrakcją są stare tramwaje czy na przykład autobusy z Jelcza, tak zwane ogórki. Uruchamiane są przy różnych okazjach i wtedy nierzadko przeżywają oblężenie pasażerów. Kto jednak dopuszcza taki zabytek do ruchu, musi być pewien, że nie doprowadzi do nieszczęścia. Wolę nie myśleć o tym, do czego by doszło, gdyby w ubiegłą sobotę herbrand na Wojska Polskiego był pełen ludzi. A jeśli takiego certyfikatu bezpieczeństwa wystawić nie sposób, to lepiej unieruchomić zabytek, tak jak się stało ze starym tramwajem, który teraz stoi na ulicy Długiej. Też tworzy klimat starówki, ale nikomu nie zagraża.