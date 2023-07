Pierwszoklasista z bydgoskiej Osowej Góry bezpiecznie dotrze do szkoły. Pomogą mieszkańcy

- Nie przypuszczałem, że tak szybko uda się rozwiązać ten problem - przyznaje Radosław Ginther, przewodniczący Rady Osiedla Osowa Góra, znany bydgoski społecznik, który razem z Fundacją Będziem Polakami założył 1,5 roku temu na Facebooku grupę "Samopomoc mieszkańców - Bydgoszcz". - Napisała do mnie mama chłopca, który od września idzie do I klasy. Poinformowała, że sama z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie codziennie odprowadzać i przyprowadzać swojej pociechy do i ze szkoły przy ul. Puszczykowej i poprosiła o pomoc.