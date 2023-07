Zaczęła się zbiórka przyborów szkolnych w ramach akcji PCK "Wyprawka dla żaka" [wideo]

Zbiórka przyborów szkolnych już trwa. Gdzie można je przynieść?

- Zorganizujemy to wydarzenie na dziedzińcu PCK przy ul. Warmińskiego 10 - mówi Maria Kapuścińska. - Chcielibyśmy przygotować minimum 200 takich wyprawek, a jak da radę, to nawet więcej. Jednak skuteczność naszej akcji zależy w dużej mierze od pozyskania sponsorów i otwartych serc ludzi dobrej woli. W czasie sierpniowej imprezy tradycyjnie nie zabraknie konkursów, zabaw i poczęstunku.

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK rozpoczął już zbiórkę funduszy na zakup plecaków oraz przyborów szkolnych. W tym roku organizatorzy chcą też wyposażyć dzieci w stroje gimnastyczne, by w ten sposób zachęcić je do aktywności fizycznej.

W zbiórkę może włączyć się każdy mieszkaniec Bydgoszczy. Dary np. plecaki, długopisy, ołówki, kredki, zeszyty, farbki, bloki rysunkowe czy inne przybory szkolne można przynosić do siedziby PCK przy ul. Warmińskiego 10 w godzinach urzędowania biura (od godz. 7 do 15). Można też wpłacić pieniądze na ten cel bezpośrednio w kasie PCK lub na konto (nr rachunku: 391160 2202 0000 0002 4987 4042).

- Zbiórka darów rzeczowych prowadzona jest również w sklepie Pelikan przy ul. Gdańskiej 12 w Bydgoszczy - mówi Maria Kapuścińska. - W tym miejscu do końca sierpnia, w godzi. 11-16 wolontariusze PCK będą zbierać datki do puszek oraz artykuły szkolne do kosza oznakowanego logo PCK. We wrześniu, a konkretnie w weekend 8-9 września, naszych wolontariuszy będzie można spotkać z kolei w marketach na terenie Bydgoszczy.