Nabór do szkół średnich w Bydgoszczy. Po potwierdzeniu woli są jeszcze wolne miejsca

Dla tegorocznych ósmoklasistów to ważny czas. W liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia, których organem prowadzącym jest bydgoski ratusz, zaczął się kolejny etap naboru do klas I.

W poniedziałek (24 lipca) w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia, prowadzonych przez bydgoski ratusz, ogłoszone zostały listy przyjętych i nieprzyjętych. Zaczęła się też rekrutacja uzupełniająca.

W tym roku o przyjęcie do szkół średnich w całej Polsce, w tym także w Bydgoszczy, ubiega się więcej uczniów. To efekt zmian w systemie oświaty, skutkujący przyjęciem do szkół podstawowych w ciągu dwóch lat szkolnych, tj. w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16, trzech roczników uczniów.

Do 21 lipca (do godz. 15) uczniowie, którzy 18 lipca poznali wyniki naboru i zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie szkół, mieli czas potwierdzenie woli przyjęcia. Już wiadomo, że w bydgoskich liceach, technikach i branżówkach zostały wolne miejsca. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia nastąpi do wtorku (25 lipca br.). Dodatkowo na witrynie kandydata systemu naborowego VULCAN, w zakładce „Wolne miejsca”, 24 lipca br. bydgoski ratusz udostępnił informację o wolnych miejscach w oddziałach szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Pełne dane będą znane jednak 25 lipca br.

Po potwierdzeniu woli, wolne miejsca jeszcze są

W II LO w Bydgoszczy, gdzie od września powstanie 5 klas I, zostały pojedyncze wolne miejsca, a konkretnie siedem.

- Mamy je w klasie biologiczno-chemicznej, medycznej i humanistycznej - mówi Mirosława Glaza, dyrektor II LO. - Wszystkie osoby, które nie potwierdziły woli, to byli kandydaci spoza Bydgoszczy, którzy z uwagi na to, że dostali się do szkół znajdujących się bliżej ich miejsca zamieszkania, wybrali ostatecznie właśnie te placówki. Pojedyncze wolne miejsca są też w innych bydgoskich liceach (stan na 24 lipca) np. w I LO, III LO, IV LO czy technikach np. w Elektroniku, Budowlance czy Ekonomiku.

W XV LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Fordonie, gdzie w naborze uzupełniającym dodatkowo zostanie utworzona klasa turystyczno-przyrodnicza (są w niej 34 miejsca), także po potwierdzeniu woli zostało kilka wolnych miejsc w innych klasach. - Od września utworzymy siedem klas I, w tym dwie Mistrzostwa Sportowego - mówi Stanisław Pilewski, dyrektor XV LO w Bydgoszczy. - Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i potwierdzeniu woli mamy jeszcze cztery miejsca wolne: dwa w klasie biologiczno-chemicznej i dwa w klasie turystyczno-geograficznej. Kilka miejsc jest też w klasach sportowych, ale tu trzeba przejść testy sprawnościowie.

Rozpoczął się nabór uzupełniający

Od 24 lipca od godz. 12 rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 31 lipca br. (do godz. 15). W tym etapie nabór odbywa się już w sposób tradycyjny, a nie w formie elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, posiadającej wolne miejsca.

Jak już wcześniej informował bydgoski ratusz, w rekrutacji uzupełniającej dostępne są miejsca w utworzonych dodatkowych oddziałach w liceach ogólnokształcących. Poza klasą turystyczno-przyrodniczą w XV LO ((w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego), dodatkowe klasy I mają powstać w V LO - klasa biologiczno-chemiczna, w XII LO (w Zespole Szkół nr 24) - klasa z grupą policyjną i grupą psychologiczno-prawną oraz w XXI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym (w Zespole Szkół 19 im. Synów Pułków) - klasa historia - wos.

