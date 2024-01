Pierwsze wizualizacje budynków, które mają powstać przy Dworcowej 28 w Bydgoszczy. Po dawnym pawilonie został pusty plac

– Oby więcej takich inwestycji w mieście . Za dużo tam śmierdzących ruder nie tylko między Dworcową a Podolską. Im więcej ludzi tam będzie mieszkać, tym lepiej dla biznesu w okolicy. No i w reszcie koniec tych starych „czworaków”, które straszą w całym Śródmieściu – ocenił pan Krzysztof. – Nowi mieszkańcy w samym sercu miasta i bezpośredniej bliskości Starego Miasta zawsze w cenie! Najważniejsze, że budynek będzie z własnym garażem podziemnym, bo na miejsca na ulicy nie ma co liczyć – komentuje pan Przemysław.

– Z deszczu pod rynnę... Szpetna plomba, a to nowoczesne coś to nie szpetne? Jak to się ma do kamienic dookoła? Kto wydaje takie pozwolenia, bo to już przesada. W centrum miasta takie „coś”. Powinno się zachować architekturę starych kamienic – czytamy kolejny komentarz na profilu Bydgoszcz Premium. – Budynek pierzejowy powinien być trochę bardziej dostosowany do otaczającej architektury – szczególnie jeżeli chodzi o wysokość – stwierdza pan Jakub.